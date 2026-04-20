"Есть четкая позиция": в Раде рассказали, могут ли снизить мобилизационный возраст до 21 года

В Верховной Раде пока не существует никаких зарегистрированных законопроектов о снижении мобилизационного возраста. По словам нардепа Вениславского, парламент имеет другие приоритеты.

В частности, власть хочет перевести войну в более технологическую плоскость. Об этом член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сказал в комментарии "Telegraf", комментируя предложение ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого.

Дикий предлагает снизить мобилизационный возраст до 21 года

В эфире "Апострофа" 18 апреля Евгений Дикий заявил о том, что не понимает, почему в Украине не снижают призывной возраст.

"Хотя бы сначала с 25 до 21 года. С гарантией, что эти молодые люди иначе, чем добровольно, не могут быть отправлены на ноль, на фронт. Но они могут быть задействованы в армейской логистике и они могут заменить взрослых мужиков в ПВО. Они вполне могут без реального риска для жизни сбивать "Шахеды" в тылу, а тем временем взрослые мужики, которые сейчас это делают, поедут на фронт", — предложил Дикий.

В Раде не рассматривают снижение мобилизационного возраста

В то же время Федор Вениславский отметил, что в Раде не рассматривают этот вопрос, ведь есть "четкая позиция президента и парламента". При этом снижение мобилизационного возраста не рассматривают даже на уровне Комитета парламента.

Зато правительство сосредоточено на том, чтобы перевести войну в технологическую плоскость.

"Знаете, ключевое — это перевод в такую инновационную плоскость войны и замены людей или обеспечения безопасности людей путем дистанционного управления различными роботизированными системами. Но о снижении мобилизационного возраста на сегодня разговор не идет", — подчеркнул депутат.

Напомним, что председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики и депутат фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко рассказал, что в Украине пока можно избежать снижения мобилизационного возраста, поскольку государство имеет дополнительные резервы для комплектования войска. В частности, речь идет о возможности более широкого привлечения военных пенсионеров и представителей силовых структур.

Также Фокус писал, что вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы.