"Є чітка позиція": у Раді розповіли, чи можуть понизити мобілізаційний вік до 21 року

У Верховній Раді наразі не існує жодних зареєстрованих законопроєктів про зниження мобілізаційного віку. За словами нардепа Веніславського, парламент має інші пріоритети.

Зокрема, влада хоче перевести війну в більш технологічну площину. Про це член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський сказав у коментарі "Telegraf", коментуючи пропозицію ветерана російсько-української війни, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого.

Дикий пропонує знизити мобілізаційний вік до 21 року

В етері "Апострофу" 18 квітня Євген Дикий заявив про те, що не розуміє, чому в Україні не знижують призивний вік.

"Хоча б спершу з 25 до 21 року. З гарантією, що ці молоді люди інакше, ніж добровільно, не можуть бути відправлені на нуль, на фронт. Але вони можуть бути задіяні в армійські логістиці і вони можуть замінити дорослих мужиків у ППО. Вони цілком можуть без реального ризику для життя збивати "Шахеди" в тилу, а тим часом дорослі мужики, які зараз це роблять, поїдуть на фронт", — запропонував Дикий.

У Раді не розглядають зниження мобілізаційного віку

Водночас Федір Веніславський зазначив, що у Раді не розглядають це питання, адже є "чітка позиція президента та парламенту". При цьому зниження мобілізаційного віку не розглядають навіть на рівні Комітету парламенту.

Натомість уряд зосереджений на тому, аби перевести війну в технологічну площину.

"Знаєте, ключове — це переведення в таку інноваційну площину війни і заміни людей чи убезпечення людей шляхом дистанційного керування різноманітними роботизованими системами. Але про зниження мобілізаційного віку на сьогодні розмова не йде", — наголосив депутат.

Нагадаємо, що голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики та депутат фракції "Слуга народу" Анатолій Остапенко розповів, що в Україні поки що можна уникнути зниження мобілізаційного віку, оскільки держава має додаткові резерви для комплектування війська. Зокрема, йдеться про можливість ширшого залучення військових пенсіонерів та представників силових структур.

Також Фокус писав, що питання масової демобілізації українських військовослужбовців нині не розглядається як реалістичний варіант через ситуацію на фронті та перевагу противника в живій силі. Водночас влада працює над можливими змінами до правил проходження служби.