Уже 1,3 миллиона работников: где и кого в Украине больше всего бронируют от мобилизации, — ЭП

Количество работников, забронированных от мобилизации в Украине, выросло до 1,3 миллиона человек, что стало существенным увеличением за последний год. Это свидетельствует о расширении механизма бронирования и рост его роли в поддержке экономики во время войны.

В Украине за год количество забронированных работников выросло примерно на 300 тысяч и достигло 1,3 миллиона человек, сообщил министр экономики Алексей Соболев во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы", передает Lb.ua.

Министр подчеркнул, что бронирование непосредственно влияет на мобилизационные процессы, поэтому правительство пытается удерживать баланс между потребностями обороны и экономики. По его оценке, сейчас этот баланс сохраняется.

"Люди, которые бронируются, выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, бронирующие работников, в частности по средней зарплате. Это высвободило десятки миллиардов средств", — сказал Соболев.

Это позволило повысить требования к компаниям, которые претендуют на бронирование персонала, в частности относительно уровня заработной платы. Как результат, в бюджет поступают дополнительные средства, которые оцениваются в десятки миллиардов гривен.

В то же время представители военных неоднократно обращались к правительству с просьбой сократить объемы бронирования. Это связано с необходимостью пополнения личного состава на фронте.

Кроме того, правительство расширило возможности бронирования для отдельных категорий предприятий. В частности, критически важные компании в прифронтовых регионах могут бронировать до 100% работников. Также соответствующие возможности получили предприятия оборонно-промышленного комплекса и производители дронов.

Также отмечается, что бронирование стало одним из ключевых инструментов удержания кадров в стратегических отраслях. В то же время бизнес продолжает сталкиваться с дефицитом персонала, что остается серьезной проблемой для экономики

В то же время детальной официальной статистики по регионам и отраслям в открытом доступе нет, сообщает "ЭП". Минэкономики неоднократно отказывало СМИ в предоставлении таких данных, объясняя это ограниченным доступом к информации. Начиная с декабря 2024 года работодатели больше не подают отчетность по количеству забронированных работников. Отдельные оценки можно получить только из косвенных источников. В частности, по результатам опроса портала DOU, в ІТ-сфере насчитывается примерно 18-20 тысяч специалистов с бронированием.

Еще одним ориентиром являются вакансии, где работодатели указывают возможность бронирования. Получить такой статус могут только компании, которые имеют критическое значение, работают на оборонно-промышленный комплекс или обеспечивают потребности Вооруженных сил. Для этого предприятие должно соответствовать ряду требований: не иметь налоговой задолженности, обеспечивать определенный уровень заработной платы и выполнять как минимум один отраслевой или региональный критерий. При таких условиях компания может забронировать до 50% своих военнообязанных работников.

Бронирование работников по секторам и областям

Всего на work.ua и robota.ua, размещено около 197 тысяч активных вакансий, из которых 17,7 тысяч содержат отметку о возможности бронирования. На work.ua таких объявлений примерно 12%, на robota.ua — около 6%. В Украине в целом работает около 10 миллионов человек, из которых 1,3 миллиона имеют бронирование.

Наибольшая доля вакансий с бронированием приходится на строительство и архитектуру — почти 29%. В этом секторе наибольшим спросом пользуются прорабы, монолитчики, сварщики и разнорабочие, а зарплаты колеблются в пределах 30-50 тысяч гривен. Второй по значению является энергетическая отрасль. Здесь ищут инженеров-проектировщиков электроподстанций, монтажников солнечных электростанций и главных инженеров в сфере возобновляемой энергетики. Зарплаты в этом сегменте могут достигать 120 тысяч гривен для опытных специалистов.

Если смотреть на абсолютные показатели, то наибольшее количество вакансий с бронированием сосредоточено в производстве. В этом секторе зафиксировано 4,1 тысячи соответствующих объявлений — больше, чем в любой другой сфере, что объясняется масштабами самого производственного рынка, где в целом около 19 тысяч вакансий. В производственной сфере (где доля вакансий с бронированием составляет 22%) доминирует оборонное направление.

Среди других сфер с высокой долей вакансий с бронированием — агробизнес (26%), топ-менеджмент (24%), телекоммуникации, транспорт и логистика (16-19%). В ІТ-секторе этот показатель составляет 14,5%, что немного превышает средний уровень по стране — около 12%. Меньше всего вакансий с возможностью бронирования зафиксировано в отраслях красоты и фитнеса (0,7%), гостинично-ресторанном бизнесе (1,4%), культуре и медиа (2,7%).

Географически вакансии с бронированием распределены неравномерно. Среди областных центров и Киева лидером является Харьков — 17% вакансий с возможностью бронирования при среднем показателе по стране 12%. Далее следуют Киев (15%), Житомир (15%) и Запорожье (14%).

Напомним, что в Украине разъясняли порядок прохождения военно-врачебной комиссии перед бронированием работников. Юристы отмечали, что ВВК не всегда является обязательным условием для получения брони, все зависит от конкретной ситуации и статуса военнообязанного.

Ранее мы также информировали, что даже забронированные работники могут получать повестки в ТЦК. Эксперты объясняли, что это связано с необходимостью уточнения учетных данных или прохождения процедур, не связанных с мобилизацией.