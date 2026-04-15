"ТЦК просят": юрист объяснила, надо ли проходить ВЛК перед бронированием

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных. В то же время часть мужчин получают право на бронирование от прохождения военной службы.

При этом, согласно законодательству, все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию. Юрист адвокатского бюро "Евгения Романенко" Неля Романенко на портале b2bconsult рассказала, нужно ли проходить ВВК перед бронированием.

К ней обратился мужчина с вопросом о том, что он имеет пройденное ВЛК датированное 2024 годом, поэтому нужно ли ему проходить его еще раз, чтобы иметь возможность забронироваться в сентябре 2026 года.

Она напомнила, что бронирование относится к виду отсрочку от прохождения военной службы.

Военнообязанные, обратившиеся с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, кроме тех, которые были ранее признаны ограниченно годными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от шести до 12 месяцев в соответствии с заключением ВВК, пояснила она. В то же время даже те, кто имел статус непригодного или ограниченно годного направляется на ВВК только в случае окончания срока действия справки ВВК.

Відео дня

Кроме того, законодательство не имеет требований по прохождению ВВК для получения или продления бронирования.

Также отсутствие актуального заключения военно-врачебной комиссии не может быть основанием для отказа от бронирования.

"Однако, на практике, в некоторых случаях, ТЦК просят предприятия обеспечить наличие у работников актуального ВЛК (которому не более 1 года). Это ничем не предусмотрено, однако в порядке взаимодействия с ТЦК, предприятия обеспечивают прохождение своими работниками ВЛК", — пояснила юрист.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы, которые имеют бронирование от прохождения военной службы могут получать повестки на прохождение ВВК. Это связано с противоречиями в нормативных актах, которые регулируют предоставление отсрочки и прохождение медосмотра.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Напомним, что министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. По словам чиновника, реформа затронет, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы.

Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СЗЧ), подходы к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

Также лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации. По его словам, реформа мобилизации, разработкой которой занимается министр обороны Михаил Федоров, находится на завершающей стадии.