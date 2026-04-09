Забронированных могут вызвать в ТЦК: адвокат объяснил, для чего

Украинцы, которые имеют бронирование от прохождения военной службы могут получать повестки на прохождение ВВК. Это связано с противоречиями в нормативных актах, регулирующих предоставление отсрочки и прохождения медосмотра.

Это объяснил адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua. По его словам, сейчас один документ противоречит другому, а подзаконного акта, который разъясняет порядок выполнения требований закона, нет.

Поэтому военные ТЦК могут вызывать забронированных мужчин, например, для уточнения данных, отметил он. Однако человека, который имеет отсрочку, не могут отправлять на военно-врачебную комиссию.

При этом Министерство обороны трактует норму постановления так, что вызывать на ВВК нельзя ни лиц с отсрочкой, ни забронированных.

Кому из забронированных нужно пройти ВЛК

В то же время есть и категория людей, которая имеет бронь, однако должна проходить ВЛК. Речь идет о случаях, когда:

человек решил подписать контракт или добровольно вступить в армию;

у него остался старый статус "ограниченно годный" и не было повторного осмотра;

он сам захотел пройти медицинский осмотр.

В то же время повестка в ТЦК — это лишь требование прийти в территориальный центр комплектования, но не направление на ВВК, которое выдается отдельно.

Если же забронированного человека вызывают на ВВК, то такое лицо может подать жалобу.

"В случае, если есть вызов именно на ВВК, забронированное лицо может подать жалобу. Руководитель предприятия также может подать жалобу в органы ТЦК областного уровня по осуществлению действий, которые противоречат закону", — пояснил Роман Ухов.

Однако игнорирование вызова может создать дополнительные проблемы, предупредил адвокат. Иначе это может привести к объявлению вас в розыск или аннулированию бронирования.

Кроме того, по возможности, адвокат советует обращаться к юристам. Ведь тогда больше шансов на успешно поданную жалобу.

Почему повестки могут получать даже забронированные

По словам адвоката, нередко вызовы по повестке происходят просто по спискам, когда не проверяют, имеют ли люди бронирование или отсрочку. Часто это касается людей, которые имели статус "ограниченно годный".

"ТЦК считали, что у таких военнообязанных возникла автоматическая обязанность пройти ВВК по новым критериям годности. Даже при имеющейся отсрочке или бронировании они направляли соответствующие повестки", — пояснил адвокат.

Кто обязан проходить ВВК

Военно-врачебную комиссию для установления статуса годен, ограниченно годен или не годен на службу должны:

военнообязанные, которые получили направление;

бывшие "ограниченно годные", которые не проходили повторный осмотр;

кандидаты на военную службу по контракту;

военнослужащие после ранений или лечения.

Также ВЛК должны пройти женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, после того, как их внесли на учет.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Напомним, что министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. По словам чиновника, реформа затронет, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы.

Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СЗЧ), подходы к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

Также лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации. По его словам, реформа мобилизации, разработкой которой занимается министр обороны Михаил Федоров, находится на завершающей стадии.