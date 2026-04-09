Заброньованих можуть викликати до ТЦК: адвокат пояснив, для чого

Українці, які мають бронювання від проходження військової служби можуть отримувати повістки на проходження ВЛК. Це пов'язано з суперечностями у нормативних актах, які регулюють надання відстрочки та проходження медогляду.

Це пояснив адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua. За його словами, наразі один документ суперечить другому, а підзаконного акту, який роз'яснює порядок виконання вимог закону, немає.

Через це військові ТЦК можуть викликати заброньованих чоловіків, наприклад, задля уточнення даних, зазначив він. Однак людину, яка має відстрочку, не можуть відправляти на військово-лікарську комісію.

При цьому Міністерство оборони трактує норму постанови так, що викликати на ВЛК не можна ані осіб із відстрочкою, ані заброньованих.

Кому з заброньованих потрібно пройти ВЛК

Водночас є й категорія людей, яка має бронь, однак має проходити ВЛК. Йдеться про випадки, коли:

людина вирішила підписати контракт або добровільно вступити до війська;

у неї залишився старий статус "обмежено придатний" і не було повторного огляду;

вона сама захотіла пройти медичний огляд.

Водночас повістка до ТЦК — це лише вимога прийти у територіальний центр комплектування, але не направлення на ВЛК, яке видається окремо.

Якщо ж заброньовану людину викликають на ВЛК, то така особа може подати скаргу.

"У разі, якщо є виклик саме на ВЛК, заброньована особа може подати скаргу. Керівник підприємства також може подати скаргу до органів ТЦК обласного рівня щодо здійснення дій, які суперечать закону", — пояснив Роман Ухов.

Однак ігнорування виклику може створити додаткові проблеми, попередив адвокат. Інакше це може призвести до оголошення вас у розшук або анулювання бронювання.

Крім того, за можливості, адвокат радить звертатися до юристів. Адже тоді більше шансів на успішно подану скаргу.

Чому повістки можуть отримувати навіть заброньовані

За словами адвоката, нерідко виклики за повісткою відбуваються просто за списками, коли не перевіряють, чи мають люди бронювання або відстрочку. Часто це стосується людей, які мали статус "обмежено придатний".

"ТЦК вважали, що у таких військовозобов’язаних виник автоматичний обов’язок пройти ВЛК за новими критеріями придатності. Навіть при наявній відстрочці або бронюванні вони направляли відповідні повістки", — пояснив адвокат.

Хто зобов’язаний проходити ВЛК

Військово-лікарську комісію задля встановлення статусу придатний, обмежено придатний чи непридатний на службу повинні:

військовозобов’язані, які отримали направлення;

колишні "обмежено придатні", які не проходили повторний огляд;

кандидати на військову службу за контрактом;

військовослужбовці після поранень або лікування.

Також ВЛК мають пройти жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, після того, як їх внесли на облік.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Також лідер фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації. За його словами, реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.