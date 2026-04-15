"ТЦК просять": юристка пояснила, чи треба проходити ВЛК перед бронюванням

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов'язаних. Водночас частина чоловіків отримують право на бронювання від проходження військової служби.

При цьому, відповідно до законодавства, усі військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію. Юристка адвокатського бюро "Євгена Романенка" Неля Романенко на порталі b2bconsult розповіла, чи потрібно проходити ВЛК перед бронюванням.

До неї звернувся чоловік з питанням про те, що він має пройдене ВЛК датоване 2024 роком, тож чи потрібно йому проходити його ще раз, щоб мати змогу забронюватись в вересні 2026 року.

Вона нагадала, що бронювання відноситься до виду відстрочку від проходження військової служби.

Військовозобов'язані, які звернулися із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від шести до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, пояснила вона. Водночас навіть ті, хто мав статус непридатного або обмеженого придатного направляється на ВЛК лише у випадку закінчення строку дії довідки ВЛК.

Крім того, законодавство не має вимог щодо проходження ВЛК для отримання або продовження бронювання.

Також відсутність актуального висновку військово-лікарської комісії не може бути підставою для відмови від бронювання.

"Однак, на практиці, в деяких випадках, ТЦК просять підприємства забезпечити наявність у працівників актуального ВЛК (якому не більше 1 року). Це нічим не передбачено, однак в порядку взаємодії з ТЦК, підприємства забезпечують проходження своїми працівниками ВЛК", — пояснила юристка.

Раніше Фокус розповідав, що українці, які мають бронювання від проходження військової служби можуть отримувати повістки на проходження ВЛК. Це пов'язано з суперечностями у нормативних актах, які регулюють надання відстрочки та проходження медогляду.

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Також лідер фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації. За його словами, реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.