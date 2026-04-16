Вже 1,3 мільйона працівників: де і кого в Україні найбільше бронюють від мобілізації, — ЕП

Кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, зросла до 1,3 мільйона осіб, що стало суттєвим збільшенням за останній рік. Це свідчить про розширення механізму бронювання та зростання його ролі в підтримці економіки під час війни.

В Україні за рік кількість заброньованих працівників зросла приблизно на 300 тисяч і досягла 1,3 мільйона осіб, повідомив міністр економіки Олексій Соболев під час дискусії “Нова країна: ключові питання”, передає Lb.ua.

Міністр наголосив, що бронювання безпосередньо впливає на мобілізаційні процеси, тому уряд намагається утримувати баланс між потребами оборони та економіки. За його оцінкою, наразі цей баланс зберігається.

"Люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті. Це вивільнило десятки мільярдів коштів", — сказав Соболев.

Як результат, до бюджету надходять додаткові кошти, які оцінюються в десятки мільярдів гривень.

Водночас представники військових неодноразово зверталися до уряду з проханням скоротити обсяги бронювання. Це пов’язано з необхідністю поповнення особового складу на фронті.

Крім того, уряд розширив можливості бронювання для окремих категорій підприємств. Зокрема, критично важливі компанії у прифронтових регіонах можуть бронювати до 100% працівників. Також відповідні можливості отримали підприємства оборонно-промислового комплексу та виробники дронів.

Також зазначається, що бронювання стало одним із ключових інструментів утримання кадрів у стратегічних галузях. Водночас бізнес і надалі стикається з дефіцитом персоналу, що залишається серйозною проблемою для економіки

Водночас детальної офіційної статистики за регіонами та галузями у відкритому доступі немає, повідомляє "ЕП". Мінекономіки неодноразово відмовляло ЗМІ у наданні таких даних, пояснюючи це обмеженим доступом до інформації. Починаючи з грудня 2024 року роботодавці більше не подають звітність щодо кількості заброньованих працівників. Окремі оцінки можна отримати лише з непрямих джерел. Зокрема, за результатами опитування порталу DOU, в ІТ-сфері налічується приблизно 18–20 тисяч спеціалістів із бронюванням.

Ще одним орієнтиром є вакансії, де роботодавці вказують можливість бронювання. Отримати такий статус можуть лише компанії, які мають критичне значення, працюють на оборонно-промисловий комплекс або забезпечують потреби Збройних сил. Для цього підприємство повинно відповідати низці вимог: не мати податкової заборгованості, забезпечувати визначений рівень заробітної плати та виконувати щонайменше один галузевий або регіональний критерій. За таких умов компанія може забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників.

Бронювання працівників по секторах та областях

Загалом на work.ua та robota.ua, розміщено близько 197 тисяч активних вакансій, із яких 17,7 тисяч містять позначку про можливість бронювання. На work.ua таких оголошень приблизно 12%, на robota.ua — близько 6%. В Україні загалом працює близько 10 мільйонів людей, із яких 1,3 мільйона мають бронювання.

Найбільша частка вакансій із бронюванням припадає на будівництво й архітектуру — майже 29%. У цьому секторі найбільший попит мають виконроби, монолітники, зварювальники та різнороби, а зарплати коливаються в межах 30–50 тисяч гривень. Другою за значенням є енергетична галузь. Тут шукають інженерів-проєктувальників електропідстанцій, монтажників сонячних електростанцій і головних інженерів у сфері відновлюваної енергетики. Зарплати в цьому сегменті можуть досягати 120 тисяч гривень для досвідчених спеціалістів.

Якщо дивитися на абсолютні показники, то найбільша кількість вакансій із бронюванням зосереджена у виробництві. У цьому секторі зафіксовано 4,1 тисячі відповідних оголошень — більше, ніж у будь-якій іншій сфері, що пояснюється масштабами самого виробничого ринку, де загалом близько 19 тисяч вакансій. У виробничій сфері (де частка вакансій із бронюванням становить 22%) домінує оборонний напрям.

Інфографіка бронювання по професіям. ЕП

Серед інших сфер із високою часткою вакансій із бронюванням — агробізнес (26%), топменеджмент (24%), телекомунікації, транспорт і логістика (16–19%). В ІТ-секторі цей показник становить 14,5%, що трохи перевищує середній рівень по країні — близько 12%. Найменше вакансій із можливістю бронювання зафіксовано в галузях краси та фітнесу (0,7%), готельно-ресторанному бізнесі (1,4%), культурі та медіа (2,7%).

Інфографіка бронювання по областям. ЕП

Географічно вакансії з бронюванням розподілені нерівномірно. Серед обласних центрів і Києва лідером є Харків — 17% вакансій із можливістю бронювання при середньому показнику по країні 12%. Далі йдуть Київ (15%), Житомир (15%) і Запоріжжя (14%).

Нагадаємо, що в Україні роз’яснювали порядок проходження військово-лікарської комісії перед бронюванням працівників. Юристи зазначали, що ВЛК не завжди є обов’язковою умовою для отримання броні, усе залежить від конкретної ситуації та статусу військовозобов’язаного.

Раніше ми також інформували, що навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки до ТЦК. Експерти пояснювали, що це пов’язано з необхідністю уточнення облікових даних або проходження процедур, не пов’язаних із мобілізацією.