Відправити людей до ЗСУ замість своїх працівників: у Раді анонсували зміни до бронювання

У Верховній Раді хочуть суттєво змінити систему бронювання працівників на підприємстві, аби "навести там лад". Одна з ідей, яка наразі обговорюється на рівні підкомітетів — зобов'зяти підприємства, які бронюють своїх співробітників, відправляти по декілька людей замість кожного заброньованого працівника.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Водночас він заявив, що не підтримує економічне бронювання для людей, адже принцип плати за отримання права на бронювання порушує конституційний принцип рівності.

Змін підходів до бронювання не буде

Веніславський пояснив, що змінювати підходи до бронювання від мобілізації не йдеться. Зокрема, він зазначив, що деякі підприємства, які підпадають під критерії критичності, можуть забронювати до 50% військовозобов'язаних, однак хочуть забрноювати більше.

"Якщо певний бізнес малий, середній, великий, без різниці, хоче додатково до тих квот, які передбачені законом про мобілізаційну підготовку, мобілізацію і до критеріїв бронювання, забронювати ще якусь категорію осіб, то це має бути не просто так", — пояснив він.

Він переконаний, що більш ефективним буде не економічне бронювання, а система, коли бізнес, який хоче забронювати людей, має надати альтернативу у вигляді інших військовослужбовців ЗСУ чи інших складових секторів безпеки оборони, які прийдуть на заміну тому, кого вони хочуть забронювати.

Чи існує законопроєкт про зміну бронювання

Водночас нардеп наголосив, що це лише одна з ідей, яку озвучили на засіданні підкомітетів Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони та розвідки на минулому тижні.

"Тоді було озвучено, що бізнес готовий до того, аби фінансувати залучення отаких військовозобов'язаних чи військовослужбовців для того, щоб мати право додатково забронювати якусь категорію осіб. Тому я вважаю, що це абсолютно слушна ідея. Якщо підприємство хоче додатково мати заброньованих там два-три чоловіки, то воно має привести відповідну кратну чисельність в ЗСУ і на законних підставах отримати право на бронювання додаткової категорії", — сказав нардеп.

Однак станом на зараз жодних законопроєктів зареєстровано не було.

В Україні можуть провести ревізію заброньованих

У Веніславського також уточнили, чи буде реалізована ідея, яка неодноразово озвучувалась, щодо запровадження KPI (ключовий показник ефективності) для людей, які заброньовані. У відповідь він зазначив, що провести ревізію заброньованих дійсно необхідно.

"Наразі, на превеликий жаль, непоодинокі випадки, коли бронювання перетворюється з необхідності збереження працівників в бізнесі в корупційну схему. Тобто платить не підприємство, в якому працюють працівники, а платить працівник підприємству для того, щоб бути заброньованим і не бути мобілізованим", — заявив він.

На його думку, потрібно перевірити, яку соціально корисну функцію виконують ті працівники, що заброньовані. Зокрема, чи дійсно їхні функції є критично важливими для виконання підприємствами важливих завдань для підтримки оборони та критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що Веніславський є одним з ключових спікерів у парламенті щодо теми мобілізації. Раніше він заявив, що у Верховній Раді наразі не існує жодних зареєстрованих законопроєктів про зниження мобілізаційного віку.

Однак також він анонсував, що в Україні можуть внести зміни до підходу до мобілізації, аби зменшити кількість конфліктних ситуацій з працівниками ТЦК. При цьому обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть стати більш жорсткими.

Скільки заброньованих людей в Україні

Раніше стало відомо, що кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, складає 1,3 мільйона осіб, що стало суттєвим збільшенням за останній рік. Це свідчить про розширення механізму бронювання та зростання його ролі в підтримці економіки під час війни.

Нагадаємо, що в Україні роз’яснювали порядок проходження військово-лікарської комісії перед бронюванням працівників. Юристи зазначали, що ВЛК не завжди є обов’язковою умовою для отримання броні, усе залежить від конкретної ситуації та статусу військовозобов’язаного.

Раніше ми також інформували, що навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки до ТЦК. Експерти пояснювали, що це пов’язано з необхідністю уточнення облікових даних або проходження процедур, не пов’язаних із мобілізацією.