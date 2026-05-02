"Не від хорошого життя": працівників критичних підприємств можуть позбавити "броні", — нардеп

На тлі дефіциту особового складу у війську українська влада не виключає можливість перегляду підходів до бронювання. Працівники підприємств нині розглядаються як ймовірний ресурс для поповнення лав ЗСУ.

Взимку, під час критичної ситуації з енергетикою, уряд намагався зберегти фахівців критичних галузей. Про це під час ефіру Новини.Live розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

Утім, за його словами, українське військо тривалий час потерпає від нестачі особового складу й часткове зняття бронювання з працівників підприємств є одним із можливих варіантів комплектування.

"Не від хорошого життя такі рішення приймає уряд", — пояснив обранець.

Він наголосив, що на підприємствах працюють кваліфіковані спеціалісти без обмежень по здоров'ю й у армії розглядають таких людей як мобілізаційний ресурс.

Нагадаємо, через зловживання систему бронювання працівників в Україні можуть переглянути. У Раді хочуть, аби підхід до цього процесу був прозорим, збалансованим і не зашкодив критично важливим галузям економіки.

Раніше Фокус повідомляв, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до системи бронювання працівників. Зокрема бізнес, який хоче забронювати людей, має надати армії альтернативу.

У березні 2026 року українські топпосадовці почали говорити про реформу мобілізації. Найпершим обіцяють запровадять сталі терміни служби для піхотинців та штурмовиків. Також обговорюється підняття зарплат українським військовим, зокрема піхотинцям штурмових підрозділів та десантникіам.