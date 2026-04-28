"Значительная часть будет подпадать под мобилизацию": в Раде заговорили о пересмотре правил бронирования

Из-за злоупотреблений систему бронирования работников в Украине могут пересмотреть. Но пока официальных решений пока нет.

В Раде хотят, чтобы подход к этому процессу был прозрачным, сбалансированным и не навредил критически важным отраслям экономики. Об этом рассказала нардеп от ЕС, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз в интервью для "Телеграфа".

По ее словам, на сегодня ни одного проекта решения пока в Раде не представлено. Но изменения, по ее мнению, должны учесть несколько факторов. Потому что "бронирование" важно для экономики.

"Нужно учитывать для того, чтобы была общественная поддержка, и для того, чтобы инициатива действительно качественно влияла на вопрос мобилизации. Потому что если мы говорим о пересмотре бронирования, то мы понимаем, что значительная часть, которая имеет бронь, будет подпадать под мобилизацию", — отметила нардеп.

Но изменения уже назрели, потому что, по ее словам, "бронирование превратилось в формирование "серой зоны" для уклонистов, которые покупают и продают бронь". Поэтому пересмотр подхода к бронированию в Украине, по ее мнению, необходим.

"Потому что у нас бронирование превратилось в формирование "серой зоны" для уклонистов, которые за счет коррупционных сделок и существующих схем могут покупать и продавать это бронирование. В то время, когда страна находится в затяжной войне, я считаю это преступлением", — объясняет она.

Реформа мобилизации: что хотят изменить

Военный омбудсмен Ольга Решетилова озвучила предложения по реформе мобилизации. Среди прочего предполагается, что люди будут призываться на два-три года, а также изменится роль территориальных центров комплектования. Еще одна проблема — устаревшие нормы пребывания бойцов на передовой, которые сегодня проводят в блиндажах иногда 100-300-400 суток.

Кроме предельных сроков службы, вспомнят также о сроках ротации. По словам чиновницы, через 40 дней пребывания на линии боев у пехотинцев появляется "полная апатия", поэтому следует на законодательном уровне ограничить этот срок.

Также Рада обсуждает поднятие зарплат украинским военным. В Раде обсуждают инициативу по увеличению выплат для пехотинцев, штурмовых подразделений и десантников. Об этом рассказал нардеп и секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.