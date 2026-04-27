Какие реформы проведут в ВСУ и ТЦК: 100 дней без ротации и сроки службы, — Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова озвучила предложения по реформе мобилизации, говорится в интервью для "Украинской правды". Среди прочего, предполагается, что люди будут призываться на два-три года и что изменится роль территориальных центров комплектования. Еще одна проблема — устаревшие нормы пребывания бойцов на передовой, которые сегодня проводят в блиндажах иногда 100-300-400 суток. Какие именно изменения в системе ротаций и мобилизации готовит власть?

Решетилова во время разговора с журналистами озвучила некоторые предложения, которые офис омбудсмена направит на рассмотрение правительства. Кроме предельных сроков службы, вспомнят также о сроках ротации. Согласно данным чиновницы, через 40 дней пребывания на линии боев у пехотинцев появляется "полная апатия", поэтому следует на законодательном уровне ограничить этот срок. Выяснилось, что есть приказ Генштаба держать бойцов не позициях не более 15 дней, но эта норма "мертва", сказала Решетилова, предлагая установить реалистичные сроки выполнения боевых задач. Речь идет о штурмовиках и пехотинцах, подчеркнула омбудсменка.

Реформы мобилизации — что изменят

Журналисты поинтересовались у омбудсмена, как она оценивает проблемы с мобилизацией, ТЦК и полицией. Решетилова объяснила, что терцентры комплектования занимались несвойственными функциями, поскольку принуждением должна была бы заниматься полиция и местные органы власти. Первое предложение офиса — отделить задачи социальной поддержки от вопросов комплектования ВСУ.

По мнению офиса омбудсмена, в армию могут призвать 1,6 млн человек, которые до сих пор уклоняются от службы. Параллельно должна состояться ротация и демобилизация. Решетилова объяснила, что мобилизованные граждане должны знать о конечности пребывания в армии — речь идет о "2-3 годах". Кроме того, вспомнили о демобилизации тех, кто служит с начала большой войны: чиновница не уточнила, как видит процесс для этой категории военных.

"Демобилизация тех, кто сейчас на службе, и пополнение войска теми, кто еще не служил. Если мы говорим об этой ротации, то очевидно, должны говорить и о правах тех, кто придет в армию", — говорится в интервью.

Отметим, в марте 2026 года украинские топ-чиновники начали говорить о реформах мобилизации. Среди прочего, речь шла о том, что в первую очередь введут конечные сроки службы, при этом уточнялось, что это в первую очередь, вероятно, будет касаться пехотинцев и штурмовиков. Кроме того, планируют изменить ситуацию с самовольным оставлением частей, которое связано с невозможностью перехода в другое подразделение.

Между тем медиа писали о "рекордных" сроках пребывания бойцов ВСУ на передовой. Например, осенью 2025 года стало известно о военном медике Сергее Тищенко с позывным "Ветер", которого не меняли 500 суток. В апреле 2026 года в эфире Freedom рассказали о бойцах с позывными "Змей" и "Маэстро", которые побыли на "нуле" 400 дней. При этом в репортаже ТСН речь шла о бойцах 14 бригады, которым не передавали продукты на позиции: Генштаб поменял комбрига и командира корпуса, а на позиции отправили продукты.

Напоминаем, в апреле народный депутат рассказал о создании "офисов резерва" вместо терцентров комплектования.