"Колени были стерты": боевой медик рассказал, как провел почти 500 дней в окопе (видео)

Боевой медик взвода 30 ОМБр ВСУ Сергей Тищенко непрерывно провел 471 день на одной боевой позиции. По его словам, после выхода из окопа наиболее непривычно было спокойно ходить в полный рост.

О боях в Донецкой области и окопной войне военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Сергей "Ветер" Тищенко рассказал в интервью ТСН, опубликованном 20 ноября. Он был на позиции с 13 августа 2024-го по 28 октября 2025 года, а сейчас ушел в отпуск на 30 дней после стабилизационного лечения и адаптируется к жизни в гражданском обществе.

По словам бойца, высота помещения, в котором он находился с побратимами, местами достигала полутора метров, а кое-где можно было пролезть только на коленях.

"Нам немножко разрушили это место, где была высота полтора метра, и месяца три-четыре мы, наверное, должны были на коленях ползать. Потом уже для своего же комфорта начали работать. В то время, слава Богу, была возможность копать, мы прокопали себе более-менее, чтобы можно было ходить", — рассказал "Ветер".

Он объяснил, что сам процесс копания был несложный, а самая большая проблема — вынести накопанную землю. Военные согласовывали эту работу с поставками продовольствия и высыпали землю только когда забирали продукты. Выносить накопанный грунт нужно было крайне осторожно, предварительно выбрав безопасное место, поскольку оккупанты замечали малейшие изменения ландшафта и атаковали эти места сбросами и FPV-дронами.

"Поэтому надо было продумывать даже, куда именно выбросить эту землю. Мы накопали определенное количество мешков, которое помещается в окопе, и ждем. Все это делалось только ночью. Поэтому день покопали, пока, условно, свободное время было, пока не было штурмов. И ночью потом выбрасывали этих 10, 15, 20, 30 мешков — сколько накопали", — пояснил боевой медик.

Перед выходом с позиции Сергей был в окопе с тремя побратимами. До этого их всего было пятеро, а еще раньше — 8-9 человек, однако бойцы получали ранения, и их выводили на лечение.

Военный отметил, что находиться в окопе было сложно не только физически, но и морально.

"Колени были немножко стерты, из-за чего просили родных и командование, чтобы нам присылали наколенники. Мы потом еще выстелили досками, которые завезли еще до того, как мы зашли, и соответственно твердо было. Удобно ходить, потому что не мокро, не клеилась к подошве глина, но коленям было твердо. Оно морально больше нагнетает, что ты не можешь присесть. Физически тяжело это, однозначно. Поэтому делали себе более комфортные условия", — рассказал военнослужащий.

Военнослужащий рассказал о жизни в окопе.

