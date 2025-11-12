"Россияне дали бы 15 лет": в ВСУ пожаловались, что на Днепровщине люди не сдают жилье бойцам

Боец Станислав "Осман" Бунятов рассказал, что в Днепропетровской области местные жители категорически отказываются сдавать военным свое жилье. Он напомнил украинцам, что в случае оккупации россияне будут заселять своих солдат в дома принудительно.

О проблеме с жильем для военных в Днепропетровской области военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов рассказал 12 ноября в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер". Он призвал украинские власти разработать законопроект, который позволит поселять бойцов в дома, где никто не живет.

Станислав Бунятов рассказал, что жители Днепропетровщины не сдают жилье военным Фото: скриншот

"Как п*дары подходят к н.п., то мы последний кусок хлеба им отдаем и помогаем всем, чем можем, а когда нет — идите нах*й, господа вояки", — возмутился "Осман".

Боец добавил, что оккупанты не будут спрашивать разрешения на поселение, если захватят населенный пункт, а несогласных могут приговорить к заключению на 5-15 лет.

Как живут военные в Днепропетровской области

Жена военного, служащего в Синельниковском районе Днепропетровской области, на условиях анонимности рассказала Фокусу об условиях проживания бойцов. По ее словам, дома, где живут военнослужащие, кишат грызунами, в них нет света и воды, а также часто отсутствуют окна.

"Мы собирали кучу одеял, чтобы было чем утеплить окна и двери. А мыши прогрызли бушлат и сожрали резиновую подошву кроссовок. Коты там на вес золота", — сказала жена бойца.

Напомним, волонтер Денис Христов 12 ноября показал блокпост у границы Донецкой и Днепропетровской областей, который РФ разбила КАБами.

6 ноября Станислав Бунятов рассказывал, что ВС РФ "стремительно обходят" оборону на юге через Днепропетровскую область и усиливают продвижение в направлении Запорожья.