"Росіяни дали б 15 років": в ЗСУ поскаржилися, що на Дніпровщині люди не здають житло бійцям

Боєць Станіслав "Осман" Бунятов розповів, що в Дніпропетровській області місцеві жителі категорично відмовляються здавати військовим своє житло. Він нагадав українцям, що в разі окупації росіяни заселятимуть своїх солдатів до хат примусово.

Про проблему з житлом для військових у Дніпропетровській області військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України Станіслав Бунятов розповів 12 листопада у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер". Він закликав українську владу розробити законопроєкт, який дозволить поселяти бійців у будинки, де ніхто не живе.

Станіслав Бунятов розповів, що мешканці Дніпропетровщини не здають житло військовим Фото: скриншот

"Як п*дари підходять до н.п., то ми останній кусок хліба їм віддаємо і допомагаємо усім, чим можемо, а коли ні — ідіть нах*й, панове вояки", — обурився "Осман".

Боєць додав, що окупанти не питатимуть дозволу на поселення, якщо захоплять населений пункт, а незгодних можуть засудити до ув'язнення на 5-15 років.

Як живуть військові в Дніпропетровській області

Дружина військового, що служить в Синельниківському районі Дніпропетровської області, на умовах анонімності розповіла Фокусу про умови проживання бійців. За її словами, хати, де живуть військовослужбовці, кишать гризунами, в них немає світла та води, а також часто відсутні вікна.

"Ми збирали купу ковдр, щоб було чим утеплити вікна та двері. А миші прогризли бушлат і зжерли гумову підошву кросівок. Коти там на вагу золота", — сказала дружина бійця.

