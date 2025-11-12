РФ розбила КАБами блокпост на кордоні Донеччини та Дніпровщини: волонтер показав наслідки (відео)

Волонтер Денис Христов показав блокпост у Донецькій області біля кордону з Дніпропетровською, розбитий російськими КАБами. Авіабомбами повністю знищено асфальтовану дорогу.

Відео з наслідками боїв у Донецькій області Денис Христов опублікував у своєму Telegram-каналі "Голландець". Він зазначив, що ролик знято на Донеччині 11 листопада.

"Важко дивитися, якщо чесно. Це днями розпанахало", — розповів він.

Неподалік розбитого блокпоста з потрощеними укріпленнями у відео можна побачити стелу, яка стоїть на виїзді з Донецької області до сусідньої Дніпропетровської.

"КАБами розбило повністю дорогу", — повідомив волонтер і показав побитий керованими авіабомбами асфальт.

Проїжджаючи повз розбитий блокпост, Денис Христов показав стелу на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей у вікно автомобіля.

"А ось і наш символ незламності", — сказав при цьому волонтер.

Нагадаємо, боєць 24 ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав Бунятов 6 листопада розповів, що ЗС РФ "стрімко обходять" оборону на півдні та продовжують просуватися у Дніпропетровській області.

1 листопада росіяни вдарили по магазину в Дніпропетровській області в Самарівському районі. Спалахнула пожежа, загинули двоє осіб і ще вісім дістали поранення. Крім магазину, було пошкоджено сім будинків.

6 серпня в соцмережах повідомляли, що навколо стели в Донецькій області встановили колючий дріт і таблички про замінування території.