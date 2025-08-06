На стелі Донецької області встановили колючий дріт і таблички про міни: що відбувається (фото)

6 серпня у соціальних мережах занепокоїлися через те, що стелу на в’їзді до Донецької області огородили колючим дротом і встановили таблички про замінування.

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Як повідомляють місцеві телеграм-канали, поруч зі стелою з’явився паркан з колючого дроту та попереджувальні знаки про мінування території. Наразі офіційної інформації про це немає.

Стела на в'їзді до Донецької області Фото: Телеграм Стела на в'їзді до Донецької області Фото: Телеграм

Що відомо про стелу на в’їзді до Донецької області

Нагадаємо, що у лютому Донецька обласна державна адміністрація повідомляла, що стелу закрили антидроновою сіткою. Як пояснює Донецька ОДА, це місце вважають меморіальним комплексом зі сторони Покровська, який увічнює пам’ять загиблих воїнів у боротьбі за свободу України.

Загалом, область прагне зберегти цей важливий символ, адже ворог неодноразово нищив меморіали, що нагадують про приналежність Донеччини до України.

"Весь світ вже багато разів бачив, як ворог воює з меморіалами, знищує все, що нагадує про те, що Донеччина - це Україна.Тому Донецькою облдержадміністрацією було прийняте тимчасове рішення закрити стелу антидроновою сіткою", — йдеться в публікації.

Які стели знищили окупанти в Україні

Зазначимо, що у квітні цього року російські окупанти повністю демонтували стелу "Донецька область", яка стояла між Маріуполем та Бердянськом у Запорізькій області. Про це 16 квітня повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. Він прокоментував цей факт так: "Як їм пече від українського, що навіть стелу знесли задля ліквідації згадки". За кадрами видно, що на місці стели наразі нічого не залишилося.

Окрім цього, на початку 2025 року військовий та письменник Павло Вишебаба повідомляв про руйнування стели на в’їзді до Покровська. Під час робочої поїздки він помітив, що одна з літер — "П" — була відкинута до дороги. Вишебаба забрав її з собою, вважаючи, що цей фрагмент варто зберегти як історичний артефакт для майбутнього музею російсько-української війни.

Зауважимо, що станом на 6 серпня російські війська наступають на східному фронті України і просунулися в чотирьох районах від Куп'янська до Новопавлівки. Особливо активні бойові дії в Серебрянському лісі, де противник оминає позиції ЗСУ з двох боків, утворивши "кишеню" шириною близько двох кілометрів. Найбільші успіхи — на Куп'янському, Лиманському, Краматорському та Новопавлівському напрямках.

Окрім цього, у тимчасово окупованому Донецьку виник дефіцит питної води. Окупанти вирішили обмежити ціну на воду, через що багато місць, де її продавали, закрилися. Тому місцеві жителі беруть воду з водойм, бо не мають доступу до чистої питної води.