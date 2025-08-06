На стеле Донецкой области установили колючую проволоку и таблички о минах: что происходит (фото)

6 августа в социальных сетях забеспокоились из-за того, что стелу на въезде в Донецкую область оградили колючей проволокой и установили таблички о минировании.

Related video

Как сообщают местные телеграм-каналы, рядом со стелой появился забор из колючей проволоки и предупредительные знаки о минировании территории. На данный момент официальной информации об этом нет.

Стела на въезде в Донецкую область Фото: Телеграм Стела на въезде в Донецкую область Фото: Телеграм

Что известно о стеле на въезде в Донецкую область

Напомним, что в феврале Донецкая областная государственная администрация сообщала, что стелу закрыли антидроновой сеткой. Как объясняет Донецкая ОГА, это место считают мемориальным комплексом со стороны Покровска, который увековечивает память погибших воинов в борьбе за свободу Украины.

В общем, область стремится сохранить этот важный символ, ведь враг неоднократно уничтожал мемориалы, напоминающие о принадлежности Донетчины к Украине.

"Весь мир уже много раз видел, как враг воюет с мемориалами, уничтожает все, что напоминает о том, что Донетчина — это Украина. Поэтому Донецкой облгосадминистрацией было принято временное решение закрыть стелу антидроновой сеткой", — говорится в публикации.

Какие стелы уничтожили оккупанты в Украине

Отметим, что в апреле этого года российские оккупанты полностью демонтировали стелу "Донецкая область", которая стояла между Мариуполем и Бердянском в Запорожской области. Об этом 16 апреля сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Он прокомментировал этот факт так: "Как им печет от украинского, что даже стелу снесли ради ликвидации упоминания". По кадрам видно, что на месте стелы пока ничего не осталось.

Кроме этого, в начале 2025 года военный и писатель Павел Вышебаба сообщал о разрушении стелы на въезде в Покровск. Во время рабочей поездки он заметил, что одна из букв — "П" — была отброшена к дороге. Вышебаба забрал ее с собой, считая, что этот фрагмент стоит сохранить как исторический артефакт для будущего музея российско-украинской войны.

Заметим, что по состоянию на 6 августа российские войска наступают на восточном фронте Украины и продвинулись в четырех районах от Купянска до Новопавловки. Особенно активны боевые действия в Серебрянском лесу, где противник обходит позиции ВСУ с двух сторон, образовав "карман" шириной около двух километров. Наибольшие успехи — на Купянском, Лиманском, Краматорском и Новопавловском направлениях.

Кроме этого, во временно оккупированном Донецке возник дефицит питьевой воды. Оккупанты решили ограничить цену на воду, из-за чего многие места, где ее продавали, закрылись. Поэтому местные жители берут воду из водоемов, потому что не имеют доступа к чистой питьевой воде.