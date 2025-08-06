"Карман" в Серебрянском лесу: ВС РФ прошли 1-2 км в четырех точках фронта, — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на восточном фронте в Украине и продвинулись в четырех точках линии боев — от Купянска до Новопавловки. Среди прочего, россияне прорывались в Серебрянском лесу и обошли с двух сторон позиции ВСУ. На карте боевых действий видим "карман" с выходом шириной два километра.

Related video

Противник имеет успехи на Купянском, Лиманском, Краматорском и Новопавловском направлении, показал отчет аналитиков проекта DeepState в Telegram-канале. В отчете назвали пять точек на карте боевых действий, в которых продвижение ВС РФ составляет, ориентировочно, 1-2,5 км.

DeepState опубликовал данные об успехах РФ днем 6 августа. Аналитики собрали информацию от Генштаба ВСУ, украинских военных и из других источников, и показали, что происходит на фронте.

Лиманское направление. Согласно данным DeepState, россияне обошли позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве. На карте боевых действий видим, как российские подразделения вырвались вперед на севере и юге. Длина "языков" — около 2 км. Такое же расстояние — между краями "кармана". Еще одна точка, в которой имеют успехи враги, — это местность под Торским. Аналитики показали, что подразделения ВС РФ добрались до северо-восточных окраин города, преодолев около 2 км.

Наступление РФ — ситуация на Лиманском направлении 6 августа Фото: DeepState

Купянское направление. На данном отрезке фронта ВС РФ расширили оккупированную территорию возле села Голубовка, расположенного к северу от Купянска. карта DeepState показала, что россияне зашли на северные окраины населенного пункта.

Наступление РФ — ситуация на Купянском направлении 6 августа Фото: DeepState

Краматорское направление. Проект DeepState сообщил о боях под Константиновкой в районе села Александрово-Калиново. Накануне, 5 августа, карта показывала щель, в которой держали оборону бойцы ВСУ, а на востоке и западе проходили российские позиции. Сегодня этой "трещины" нет: она закрылась по всей двухкилометровой длине.

Наступление РФ — ситуация на Краматорском направлении 6 августа

Новопавловское направление. Аналитики сообщили о продвижении ВС РФ в районе села Новохатского, расположенного вплотную к административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. 5 августа линия бои не касалась этой границы, а 6 августа россияне прошли 2 км на север, а серая зона расширилась.

Наступление РФ — ситуация на Новопавловском направлении 6 августа

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном на Facebook утром 6 августа, указано, что больше всего штурмов ВС РФ состоялось под Покровском (52 шт.). На направлениях, которые фигурировали в данных DeepState российских атак было меньше: под Купянском — семь, под Лиманом — 23 (второе место по количеству), под Краматорском — две, под Новопавловкой — 16.

Отметим, 5 августа Фокус писал о ходе наступления РФ и приближении россиян к админгранице Днепропетровской области. Аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в пяти точках на линии фронта. Среди прочего, стало известно о продвижении под Константиновкой и о боях вплотную к Днепропетровщине.

Напоминаем, аналитики рассказали о продвижении ВС РФ под Покровском, о появлении оккупантов в Родинском и о последствиях, которые это имеет.