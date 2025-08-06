"Кишеня" у Серебрянському лісі: ЗС РФ пройшли 1-2 км у чотирьох точках фронту, — DeepState

Збройні сили Російської Федерації наступають на східному фронті в України та просунулись у чотирьох точках лінії боїв — від Куп'янська до Новопавлівки. Серед іншого, росіяни проривались у Серебрянському лісі та обійшли з двох боків позиції ЗСУ. На карті бойових дій бачимо "кишеню" з виходом шириною два кілометри.

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Противник має успіхи на Куп'янському, Лиманському, Краматорському та Новопавлівському напрямку, показав звіт аналітиків проєкту DeepState у Telegram-каналі. У звіті назвали п'ять точок на карті бойових дій, в яких просування ЗС РФ складає, орієнтовно, 1-2,5 км.

DeepState опублікував дані про успіхи РФ вдень 6 серпня. Аналітики зібрали інформацію від Генштабу ЗСУ, українських військових та з інших джерел, і показали, що відбувається на фронті.

Лиманський напрямок. Згідно з даними DeepState, росіяни обійшли позиції ЗСУ у Серебрянському лісництві. На карті бойових дій бачимо, як російські підрозділи вирвались вперед на заході та сході. Довжина "язиків" — близько 2 км. Така ж відстань — між краями "кишені". Ще одна точка, в якій мають успіхи вороги, — це місцевість під Торським. Аналітики показали, що підрозділи ЗС РФ дістались до північно-східних околиць міста, здолавши близько 2 км.

Наступ РФ - ситуація на Лиманському напрямку 6 серпня Фото: DeepState

Куп'янський напрямок. На даному відтинку фронту ЗС РФ розширили окуповану територію біля села Голубівка, розташованого на північ від Куп'янська. Карта DeepState показала, що росіяни зайшли на північні околиці населеного пункту.

Наступ РФ - ситуація на Куп'янському напрямку 6 серпня Фото: DeepState

Краматорський напрямок. Проєкт DeepState повідомив про бої під Костянтинівкою у районі села Олександрово-Калинове. Напередодні, 5 серпня, карта показувала щілину, у якій тримали оборону бійці ЗСУ, а на сході та заході проходили російські позиції. Сьогодні цієї "тріщини" немає: вона закрилась по усій двокілометровій довжині.

Наступ РФ - ситуація на Краматорському напрямку 6 серпня

Новопавлівський напрямок. Аналітики повідомили про просування ЗС РФ у районі села Новохатського, розташованого впритул до адміністративної межі Дніпропетровської та Донецької областей. 5 серпня лінія бої не дотикалась до цієї межі, а 6 серпня росіяни пройшли 2 км на північ, а сіра зона розширилась.

Наступ РФ - ситуація на Новопавлівському напрямку 6 серпня

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому на Facebook зранку 6 серпня, вказано, що найбільше штурмів ЗС РФ відбулось під Покровськом (52 шт.). На напрямках, які фігурували у даних DeepState російських атак було менше: під Куп'янськом — сім, під Лиманом — 23 (друге місце за кількістю), під Краматорськом — дві, під Новопавлівкою — 16.

Зазначимо, 5 серпня Фокус писав про хід наступу РФ та наближення росіян до адмінмежі Дніпропетровської області. Аналітики DeepState повідомили про просування ворога у п'яти точках на лінії фронту. Серед іншого, стало відомо про просування під Костянтинівкою та про бої впритул до Дніпропетровщини.

Нагадуємо, аналітики розповіли про просування ЗС РФ під Покровськом, про появу окупантів у Родинському і про наслідки, які це має.