РФ разбила КАБами блокпост на границе Донецкой и Днепропетровской областей: волонтер показал последствия (видео)

Волонтер Денис Христов показал блокпост в Донецкой области возле границы с Днепропетровской, разбитый российскими КАБами. Авиабомбами полностью уничтожена асфальтированная дорога.

Видео с последствиями боев в Донецкой области Денис Христов опубликовал в своем Telegram-канале "Голландец". Он отметил, что ролик снят на Донетчине 11 ноября.

"Тяжело смотреть, если честно. Это на днях распанахало", — рассказал он.

Неподалеку разбитого блокпоста с разбитыми укреплениями в видео можно увидеть стелу, которая стоит на выезде из Донецкой области в соседнюю Днепропетровскую.

"КАБами разбило полностью дорогу", — сообщил волонтер и показал побитый управляемыми авиабомбами асфальт.

Проезжая мимо разбитого блокпоста, Денис Христов показал стелу на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей в окно автомобиля.

Відео дня

"А вот и наш символ несокрушимости", — сказал при этом волонтер.

Напомним, боец 24 ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов 6 ноября рассказал, что ВС РФ "стремительно обходят" оборону на юге и продолжают продвигаться в Днепропетровской области.

1 ноября россияне ударили по магазину в Днепропетровской области в Самаровском районе. Вспыхнул пожар, погибли два человека и еще восемь получили ранения. Кроме магазина, были повреждены семь домов.

6 августа в соцсетях сообщали, что вокруг стелы в Донецкой области установили колючую проволоку и таблички о минировании территории.