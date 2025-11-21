"Коліна були стерті": бойовий медик розповів, як провів майже 500 днів в окопі (відео)

Бойовий медик взводу 30 ОМБр ЗСУ Сергій Тищенко безперервно провів 471 день на одній бойовій позиції. За його словами, після виходу з окопу найбільш незвично було спокійно ходити в повний зріст.

Про бої в Донецькій області та окопну війну військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Сергій "Вітер" Тищенко розповів в інтерв'ю ТСН, опублікованому 20 листопада. Він був на позиції з 13 серпня 2024-го до 28 жовтня 2025 року, а наразі пішов у відпустку на 30 днів після стабілізаційного лікування та адаптується до життя в цивільному суспільстві.

За словами бійця, висота приміщення, в якому він перебував із побратимами, місцями сягала півтора метра, а подекуди можна було пролізти лише на колінах.

"Нам трошки зруйнували це місце, де була висота півтора метра, і місяців три-чотири ми, напевно, мусили на колінах повзати. Потім вже для свого ж комфорту почали працювати. На той час, слава Богу, була можливість копати, ми прокопали собі більш-менш, щоб можна було ходити", — розповів "Вітер".

Він пояснив, що сам процес копання був нескладний, а найбільша проблема — винести накопану землю. Військові узгоджували цю роботу з постачанням продовольства та висипали землю лише коли забирали продукти. Виносити накопаний ґрунт потрібно було вкрай обережно, попередньо обравши безпечне місце, оскільки окупанти помічали найменші зміни ландшафту та атакували ці місця скидами й FPV-дронами.

"Тому треба було продумувати навіть, куди саме викинути цю землю. Ми накопали певну кількість мішків, яка поміщається в окопі, і чекаємо. Все це робилося лише вночі. Тому день покопали, поки, умовно, вільний час був, поки не було штурмів. І вночі потім викидали цих 10, 15, 20, 30 мішків — скільки накопали", — пояснив бойовий медик.

Перед виходом з позиції Сергій був в окопі з трьома побратимами. До того їх усього було п'ятеро, а ще раніше — 8-9 людей, проте бійці діставали поранення, і їх виводили на лікування.

Військовий зазначив, що знаходитися в окопі було складно не лише фізично, але й морально.

"Коліна були трошки стерті, через що просили рідних і командування, щоб нам присилали наколінники. Ми потім ще вистелили дошками, які завезли ще до того, як ми зайшли, і відповідно твердо було. Зручно ходити, бо не мокро, не клеїлася до підошви глина, але колінам було твердо. Воно морально більше нагнітає, що ти не можеш присісти. Фізично важко це, однозначно. Тому робили собі комфортніші умови", — розповів військовослужбовець.

Військовослужбовець розповів про життя в окопі.

