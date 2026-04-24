Голодали неделями: в Генштабе ВСУ отреагировали на скандал вокруг 14 ОМБр, командир отстранен

В Генштабе заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел с обеспечением военнослужащих на позициях, также было потеряно несколько позиций.

Сейчас командира бригады отстранили от должности, также уволили с должности и назначили с понижением командира 10 армейского корпуса, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

О чем говорится в заявлении Генерального штаба:

Военное командование отметило, что систематические авиационные и ракетные удары противника по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе Купянска. На этом направлении логистика украинских войск обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БПЛА.

Заявление Генштаба ВСУ

"Командованием принимаются меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты на этом направлении. Осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы. В этих сложных условиях особое внимание уделяется обеспечению наших военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае", — уверяют в Генштабе.

Однако, согласно заявлению, командование 14 отдельной механизированной бригады, задействованной в боях на Купянском направлении, скрывало реальное положение дел.

"Было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады. С целью исправления ситуации принят ряд кадровых решений. В частности, отстранен от должности командир 14 ОМБр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса", — говорится в сообщении.

Командиром 14 ОМБр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

Сейчас проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск. И в настоящее время завершается служебное расследование в отношении должностных лиц 14 омбр, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок.

Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях.

Также Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, с целью повышения боеспособности подразделений, определены задачи командующему группировки объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в чьем подчинении находится 10 армейский корпус, по проведению проверки всестороннего обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае.

"Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 омбр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий, будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов", — заверили в Генштабе ВСУ.

Скандал с 14 ОМБр — бойцы на позициях были истощены, не имели воды и еды

Скандал вокруг обеспечения военнослужащих бригады на одной из позиций на Харьковщине, вспыхнул после сообщения дочери бывшего военного бригады Иванны Побережнюк в Threads.

"14 бригада 2 механизированный батальон, прикомандированы к 30 бригаде 2 батальона. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", — написала она.

К сообщению Иванна Побережнюк добавила фотографии крайне истощенных четырех военнослужащих.

Родные защитников рассказали журналистам, что еду на позиция военные получали раз в две недели, а иногда поставки задерживали на более долгий срок. Некоторые из них похудели на несколько десятков килограммов. Также родные бойцов сообщили, что по 10 месяцев не имели от них известия.

Но после огласки ситуация начала исправляться.

