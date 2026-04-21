Назвала курицей: в сети скандал между украинской поэтессой и военной — что произошло (фото)

В украинских соцсетях разгорелся громкий скандал вокруг поэтессы Дарьи Лисич. Причиной стал ее спор с военнослужащей Марией Гаевской, который быстро перерос в масштабное обсуждение в сети.

Началом конфликта стало сообщение Гаевской в Threads. Она иронично отреагировала на историю с блогером Юлией Вербой, которой подарили букет из 1001 розы. К фото инфлюенсера военная добавила еще одно — сгенерированное ИИ изображение, где та якобы позирует с турникетами, подписав все одним словом: "Приоритеты".

Скандал между Лисич и Гаевской

Военная осудила Юлию Вербу

Публикация вызвала резонанс и собрала тысячи реакций. К дискуссии присоединилась и Дарья Лисич, чей комментарий быстро набрал популярность:

"Из-за таких постов люди стесняются хорошо жить", — написала она.

Дарья Лисич отреагировала на сообщение военной

Между женщинами завязался публичный спор. Гаевская обратилась к поэтессе как к "Дарье", что вызвало дополнительное напряжение в общении. Обсуждение быстро вышло за пределы личного конфликта и переросло в более широкую дискуссию об этике в соцсетях, роли блогеров во время войны, волонтерстве и уважении к военным.

Дарья Лисич вляпалась в скандал

Реакции людей

Реакция аудитории была резкой: пользователи массово критиковали Лисич, ставя под сомнение ее позицию, деятельность и даже творчество.

Пользователи раскритиковали Лисич

Извинения Лисич

Впоследствии поэтесса публично извинилась перед Гаевской, когда узнала, что имеет дело с военной.

"За слово "курица" мне искренне жаль, перегнула. Если уж нахамила публично, то и извиниться должна тоже публично, так будет честно", — написала она.

Впрочем, волна негатива не утихла. В ответ на критику Лисич опубликовала видео в Instagram, где объяснила свою позицию.

"Я имею право реагировать активной агрессией — на размытый месседж первопоста сравнения букета с турникетами, который, по моему первому мнению, был непонятно кому адресован и с какой целью. Как и имею право блокировать прямую ненависть", — отметила поэтесса.

Она также подчеркнула, что занимается волонтерством и сотрудничает с благотворительными фондами, признав, что ее реакция была слишком резкой.

Позиция Гаевской

В свою очередь, Мария Гаевская тоже записала видеообращение, где объяснила смысл своего сообщения. По ее словам, он был адресован инфлюенсерам, которые не используют свое влияние для поддержки страны.

"Я хоронила молодых людей. И когда ты видишь пост о хорошей, красивой, лучшей жизни... Извините, но военные не заслуживают лучшей жизни? Хотя бы какого-то уважения. Верба — это учебник, по которому надо учиться, как не надо делать. И это я объяснила простым словом — "приоритеты", — пояснила военнослужащая.

Она также извинилась за неправильное обращение к поэтессе, но подчеркнула, что не стремилась к эскалации.

"Я хочу быть адекватным человеком и не продолжать этот ср*ч. Я надеюсь, что Дарья вынесла урок. Нельзя так общаться с людьми, даже если бы я не была военная", — подытожила Гаевская.

В поддержку военной высказалась и блогер Елена Мандзюк, поблагодарив ее за позицию и службу.

