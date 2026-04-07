У Монатика ответили на упреки в "элитном уклонении" после фото с Горбуновым

Недавно разгорелся скандал вокруг совместного фото Юрия Горбунова и Дмитрия Монатика с женами. В комментариях украинцы писали много негативных комментариев.

В комментарии Фокусу команда певца объяснила, что произошло на самом деле. Поскольку этим постом Горбунов поздравил музыканта с днем рождения, у людей возникла ассоциация, что фото было сделано на праздновании.

Позиция Монатика

Менеджер артиста уточнила, что фото было сделано не сейчас, а еще на новогоднем корпоративе, где Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая были ведущими, а Дмитрий выступал как приглашенный артист.

"На самом деле фото было сделано на новогоднем мероприятии, где Monatik выступал как приглашенный артист, а Екатерина и Юрий работали как ведущие. Это рабочая съемка, а не частное празднование Дня рождения", — отметили в команде Монатика.

Відео дня

Кроме этого, менеджер отметила, что комментариев с критикой празднования вроде бы не было.

"В статье(Фокуса, — Ред.) говорится о том, что украинцы негативно реагируют на "громкие празднования". Однако никакого празднования дня рождения артиста не происходило, и подобных комментариев под публикацией нет", — заявила представительница артиста.

Однако негативные комментарии таки были, Фокус сохранил скриншоты.

Под постом Горбунова волна хейта Фото: Threads

Отметим, что Монатик имеет отсрочку от службы, ведь является отцом троих несовершеннолетних детей.

