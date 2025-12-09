Невеста Кулебы возмутила украинцев танцами на концерте: она ответила на хейт (видео)

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, бизнес-леди Светлана Павелецкая, отреагировала на хейт, который возник вокруг видео с ее оживленными танцами во время недавнего громкого концерта Монатика в Опере.

В сети активно распространяют видео и возмущаются поведением возлюбленной дипломата во время войны. Сама Светлана не стала молчать и ответила критикам.

Светлана Павелецкая танцевала на концерте Монатика

Невеста Кулебы отреагировала на критику ее танцев

"Честно? Я шокирована не тем, что кто-то обсуждает мой поход на концерт. Я шокирована тем, в какой степени люди позволяют себе переходить границы человечности. В моей семье есть люди, которые защищают Украину на фронте. Мой мужчина большую часть жизни посвятил служению стране — и именно благодаря его работе у нас есть оружие, ПВО, защита и шанс жить. Мы остаемся в Украине. Мы работаем здесь. Мы платим налоги, и все наши доходы — в белую", — написала бизнес-леди.

Павелецкая подчеркнула, что не выезжала из Украины и не "пересиживала войну" за рубежом.

"И я не понимаю, какое право имеет кто-то в комментариях — чужой, случайный, с искусственными аватарками или "розочками" — писать мне, куда мне надо ехать, что делать с моей семьей, желать смерти моему ребенку, излагать свои фантазии о моем теле или моей внешности, писать, что я пьяна или под наркотиками", — отметила возлюбленная Дмитрия Кулебы.

Светлана считает, что это не просто токсичность, это деградация. Предпринимательница добавила, что часть этих комментариев — "проплаченная история", а другие пишут реальные люди.

"У каждого свой путь. Кто-то под обстрелами спасает других. Кто-то строит бизнес и рабочие места... Жизнь других — не повод для хейта. Это повод задуматься, что вы можете сделать для себя, для страны, для своего будущего. Я — живой человек. Имею право на работу, на ответственность, на эмоции, на два часа музыки. Это не уменьшает моей любви к Украине, моей работы, моей человечности. Хейт не делает вас сильнее. Хейт не приближает победу. Хейт лишь показывает, кем вы есть внутри", — подытожила будущая жена Дмитрия Кулебы.

Реакция сети

Под постом Светланы ее активно поддержали подписчики:

"Это просто зависть, когда человек понимает, что кто-то лучше, что кто-то позволяет собаке жить лучше жизни, начинается грязь и оскорбления".

"Вижу живую женщину, которая имеет вкус к жизни, умеет быть в моменте, позволяет себе наслаждаться. Позволяет себе танцевать, сидя! Позволяет себе быть красивой. Позволяет себе жить в наши исторические времена".

"Светлана, ты прекрасна на видео. Остальные завидуют умению быть собой, очаровательной, красивой и свободной".

"Светлана, Вы прекрасная пара с Дмитрием! Люди просто завидуют. А еще, видимо кто-то дал ботам команду "Фас" на вас".

