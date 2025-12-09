Наречена Кулеби обурила українців танцями на концерті: вона відповіла на хейт (відео)

Наречена колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, бізнеследі Світлана Павелецька, відреагувала на хейт, який виник навколо відео з її жвавими танцями під час нещодавнього гучного концерту Монатика в Опері.

У мережі активно поширюють відео та обурюються поведінкою коханої дипломата під час війни. Сама Світлана не стала мовчати та відповіла критикам.

Світлана Павелецька танцювала на концерті Монатика

Наречена Кулеби відреагувала на критику її танців

"Чесно? Я шокована не тим, що хтось обговорює мій похід на концерт. Я шокована тим, якою мірою люди дозволяють собі переходити межі людяності. У моїй родині є люди, які захищають Україну на фронті. Мій чоловік більшу частину життя присвятив служінню країні — і саме завдяки його роботі у нас є зброя, ППО, захист і шанс жити. Ми лишаємось в Україні. Ми працюємо тут. Ми платимо податки, і всі наші доходи — в білу", — написала бізнеследі.

Павелецька наголосила, що не виїжджала з України та не "пересиджувала війну" за кордоном.

"І я не розумію, яке право має хтось у коментарях — чужий, випадковий, зі штучними аватарками чи "трояндочками" — писати мені, куди мені треба їхати, що робити з моєю родиною, бажати смерті моїй дитині, викладати свої фантазії про моє тіло чи мою зовнішність, писати, що я п'яна чи під наркотиками", — зазначила кохана Дмитра Кулеби.

Світлана вважає, що це не просто токсичність, це деградація. Підприємиця додала, що частина цих коментарів — "проплачена історія", а інші пишуть реальні люди.

"У кожного свій шлях. Хтось під обстрілами рятує інших. Хтось будує бізнеси й робочі місця… Життя інших — не привід для хейту. Це привід замислитись, що ви можете зробити для себе, для країни, для свого майбутнього. Я — жива людина. Маю право на роботу, на відповідальність, на емоції, на дві години музики. Це не зменшує моєї любові до України, моєї роботи, моєї людяності. Хейт не робить вас сильнішими. Хейт не наближає перемогу. Хейт лише показує, ким ви є всередині", — підсумувала майбутня дружина Дмитра Кулеби.

Реакція мережі

Під дописом Світлани її активно підтримали підписники:

"Це просто заздрість, коли людина розуміє, що хтось краще, що хтось дозволяє собаці жити краще життя, починається бруд і образи".

"Бачу живу жінку, яка має смак до життя, вміє бути в моменті, дозволяє собі насолоджуватися. Дозволяє собі танцювати, сидячи! Дозволяє собі бути красивою. Дозволяє собі жити в наші історичні часи".

"Світлано, ти прекрасна на відео. Решта заздрить вмінню бути собою, чарівною, красивою і вільною".

"Світлана, Ви прекрасна пара з Дмитром! Люди просто заздрять. А ще, мабуть хтось дав ботам команду "Фас" на вас".

