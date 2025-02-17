"Лупили по Киеву": сын Дмитрия Монатика родился в бомбоубежище (фото)

У Дмитрия и Ирины подрастают уже трое детей. Старшие — Платон и Даниил, а имя младшего пока не раскрывают.

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Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) признался, что его третий сын родился в бомбоубежище. Об этом артист и многодетный отец рассказал в программе "Утро в большом городе".

"Я был на родах, жена рожала в бомбоубежище, потому что как раз за день до этого очень сильно лупили по Киеву, очень гремело. Попросили врачей: "Давайте мы сразу будем рожать в бомбоубежище, если вдруг будет обстрел"", — вспомнил артист.

Как они с женой Ириной назвали третьего сына, Дмитрий не рассекретил, добавив, что малыш, когда вырастет, сообщит его сам. Впрочем, MONATIK признался, как ему пришло в голову имя для ребенка.

Дмитрий Монатик с семьей

"Я ночью открыл глаза и назвал имя, которое мне очень понравилось в секунде. А Ириша сказала: "Вау! Да! Это оно!""" — рассказал музыкант.

О рождении сына Дмитрия и Ирины стало известно в декабре 2024 года, когда они поделились кадром в соцсети со всеми тремя детьми. Старшие сыновья пары зовутся Даниил и Платон.

Ирина Монатик во время беременности

"Всех поздравляем с наступающими праздниками. Спасибо каждому, кто с нами! Пусть будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина царит небесами, а нелюди проходят сторонами. Пусть откроются наконец добрые ворота, а наши города засияют желто-голубыми цветами!" — написали тогда супруги.

Напомним, как Дмитрий Монатик готовился к рождению третьего ребенка.

Также Фокус писал о новом зажигательном клипе Дмитрия Монатика.