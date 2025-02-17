"Лупили по Києву": син Дмитра Монатика народився в бомбосховищі (фото)
У Дмитра та Ірини підростають уже троє дітей. Старші — Платон та Данило, а імʼя меншого поки не розкривають.
Український співак MONATIK (Дмитро Монатик) зізнався, що його третій син народився в бомбосховищі. Про це артист та багатодітний батько розповів у програмі "Ранок у великому місті".
"Я був на пологах, дружина народжувала в бомбосховищі, тому що саме за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили лікарів: "Давайте ми одразу будемо народжувати в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл"", — пригадав артист.
Як вони з дружиною Іриною назвали третього сина, Дмитро не розсекретив, додавши, що малюк, коли виросте, повідомить його сам. Втім, MONATIK зізнався, як йому спало на думку імʼя для дитини.
"Я вночі відкрив очі і назвав ім'я, яке мені дуже сподобалося в секунді. А Іриша сказала: "Вау! Так! Це воно!"" — розповів музикант.
Про народження сина Дмитра та Ірини стало відомо в грудні 2024 року, коли вони поділилися кадром у соцмережі зі всіма трьома дітьми. Старші сини пари звуться Данило і Платон.
"Всіх вітаємо з наступаючими святами. Дякуємо кожному, хто з нами! Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами. Нехай тиша панує небесами, а нелюди проходять сторонами. Хай відчиняться нарешті добра брами, а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами!" — написало тоді подружжя.
Нагадаємо, як Дмитро Монатик готувався до народження третьої дитини.
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