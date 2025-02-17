"Лупили по Києву": син Дмитра Монатика народився в бомбосховищі (фото)

У Дмитра та Ірини підростають уже троє дітей. Старші — Платон та Данило, а імʼя меншого поки не розкривають.

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Український співак MONATIK (Дмитро Монатик) зізнався, що його третій син народився в бомбосховищі. Про це артист та багатодітний батько розповів у програмі "Ранок у великому місті".

"Я був на пологах, дружина народжувала в бомбосховищі, тому що саме за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили лікарів: "Давайте ми одразу будемо народжувати в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл"", — пригадав артист.

Як вони з дружиною Іриною назвали третього сина, Дмитро не розсекретив, додавши, що малюк, коли виросте, повідомить його сам. Втім, MONATIK зізнався, як йому спало на думку імʼя для дитини.

Дмитро Монатик з родиною

"Я вночі відкрив очі і назвав ім'я, яке мені дуже сподобалося в секунді. А Іриша сказала: "Вау! Так! Це воно!"" — розповів музикант.

Про народження сина Дмитра та Ірини стало відомо в грудні 2024 року, коли вони поділилися кадром у соцмережі зі всіма трьома дітьми. Старші сини пари звуться Данило і Платон.

Ірина Монатик під час вагітності

"Всіх вітаємо з наступаючими святами. Дякуємо кожному, хто з нами! Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами. Нехай тиша панує небесами, а нелюди проходять сторонами. Хай відчиняться нарешті добра брами, а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами!" — написало тоді подружжя.

Нагадаємо, як Дмитро Монатик готувався до народження третьої дитини.

Також Фокус писав про новий запальний кліп Дмитра Монатика.