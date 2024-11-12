"Це новий етап у житті": MONATIK розповів, як готується до народження третьої дитини (відео)

У пари вже є двоє дітей. Співак поділився, як сини Платон і Данило відреагували на майбутнє поповнення в родині.

Популярний український співак, танцюрист, хореограф Дмитро Монатік, відомий як MONATIK, і його дружина Ірина очікують на поповнення в родині. Подружжя незабаром стане батьками втретє. Про те, як пара готується до зворушливої події артист розповів 12 листопада у програмі "ЖВЛ представляет".

Артист поділився подробицями вагітності Ірини, зазначивши, що народження дитини — це новий етап і досвід у його житті. "Для мене народження дітей — це новий етап у житті. Ти доросліший, це новий досвід, це нове життя, яке дарує тобі теж нове життя щоразу", — пояснив Дмитро.

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Ірина народжуватиме з тижня на тиждень і подружжя вже знає стать майбутньої дитини, але гендер-паті з цього приводу вони не влаштовували. Співак тримає стать майбутньої дитини в секреті. "Я не те, що проти гендер-паті. Це круто, це класно, коли люди збираються, отримують такі емоції. Ми не відчули, що нам це необхідно. Прийшли і разом дізналися", — поділився Дмитро.

Відомо, що пара вже виховує двох синів. За словами Монатіка, їхній старший Данило з радістю відреагував на майбутнє поповнення в сім'ї, а ось Платон трохи засмутився, бо він перестане бути наймолодшим у родині. Батьки поговорили з сином і пояснювали, що бути середнім — це теж дуже круто. "Даня дуже зрадів, Платон трохи засмутився, тому що йому подобалося бути наймолодшим у родині. Тепер він розуміє, що він не наймолодший. Але ми пояснили, що це дуже круто бути другим. А потім він такий: "Я так чекаю, коли вже". Пацани чекають", — розповів співак.

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