"Это новый этап в жизни": MONATIK рассказал, как готовится к рождению третьего ребенка (видео)

У пары уже есть двое детей. Певец поделился, как сыновья Платон и Даниил отреагировали на предстоящее пополнение в семье.

Популярный украинский певец, танцор, хореограф Дмитрий Монатик, известный как MONATIK, и его жена Ирина ожидают пополнения в семье. Супруги вскоре станут родителями в третий раз. О том, как пара готовится к трогательному событию артист рассказал 12 ноября в программе "ЖВЛ представляет".

Артист поделился подробностями беременности Ирины, отметив, что рождение ребенка — это новый этап и опыт в его жизни. "Для меня рождение детей — это новый этап в жизни. Ты взрослее, это новый опыт, это новая жизнь, которая дарит тебе тоже новую жизнь каждый раз", — объяснил Дмитрий.

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Ирина будет рожать с недели на неделю и супруги уже знают пол будущего ребенка, но гендер-пати по этому поводу они не устраивали. Певец держит пол будущего ребенка в секрете. "Я не то, что против гендер-пати. Это круто, это классно, когда люди собираются, получают такие эмоции. Мы не почувствовали, что нам это необходимо. Пришли и вместе узнали", — поделился Дмитрий.

Известно, что у пара уже воспитывают двух сыновей. По словам Монатика, их старший Даниил с радостью отреагировал на будущее пополнение в семье, а вот Платон немного расстроился, так как он перестанет быть самым младший в семье. Родители поговорили с сыном и объясняли, что быть средним – это тоже очень круто. "Даня очень обрадовался, Платон немного расстроился, потому что ему нравилось быть самым младшим в семье. Теперь он понимает, что он не самый младший. Но мы объяснили, что это очень круто быть вторым. А потом он такой: "Я так жду, когда уже". Пацаны ждут", — рассказал певец.

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