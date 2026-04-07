У Монатика відповіли на закиди в "елітному ухилянстві" після фото з Горбуновим

Нещодавно розгорівся скандал навколо спільного фото Юрія Горбунова та Дмитра Монатика з дружинами. У коментарях українці писали багато негативних коментарів.

У коментарі Фокусу команда співака пояснила, що сталося насправді. Оскільки цим постом Горбунов привітав музиканта з днем народження, у людей виникла асоціація, що фото було зроблено на святкуванні.

Позиція Монатика

Менеджерка артиста уточнила, що фото було зроблено не зараз, а ще на новорічному корпоративі, де Юрій Горбунов та Катерина Осадча були ведучими, а Дмитро виступав як запрошений артист.

"Насправді фото було зроблено на новорічному заході, де Monatik виступав як запрошений артист, а Катерина та Юрій працювали як ведучі. Це робоча зйомка, а не приватне святкування Дня народження", — наголосили в команді Монатика.

Відео дня

Окрім цього, менеджерка зазначила, що коментарів з критикою святкування начебто не було.

"У статті (Фокусу, — Ред.) йдеться про те, що українці негативно реагують на "гучні святкування". Однак жодного святкування дня народження артиста не відбувалося, і подібних коментарів під публікацією немає", — заявила представниця артиста.

Однак негативні коментарі таки були, Фокус зберіг скриншоти.

Під дописом Горбунова хвиля хейту Фото: Threads

Зазначимо, що Монатик має відстрочку від служби, адже є батьком трьох неповнолітніх дітей.

