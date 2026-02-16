Монатік дуже змінився: глядачі не впізнають його на концерті (відео)

Український співак Дмитро Монатік несподівано опинився в центрі обговорень через свій новий сценічний образ. Після концерту в Одесі відео з виступу артиста стрімко розлетілося і викликало суперечливу реакцію фанів.

На сцену Монатік вийшов у чорному костюмі, що складався з оверсайз-сорочки з короткими рукавами та широких шортів складного крою. Зокрема, у артиста тепер нова зачіска.

Реакції людей

Незвичне стилістичне рішення одразу стало предметом критики в мережі — частина шанувальників не оцінила експеримент із образом і активно висловила своє невдоволення в коментарях.

"Монатік зʼїв Коляденка";

"Недоречний костюм";

"Виглядає, наче я в дитинстві вдів батіні шорти"

"Дитина Зеленського від Коломойського";

"Хто його одягає";

"Губка боб в тренді завжди";

"Чим він настільки образив свого стиліста!?".

