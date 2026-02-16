Монатік дуже змінився: глядачі не впізнають його на концерті (відео)
Український співак Дмитро Монатік несподівано опинився в центрі обговорень через свій новий сценічний образ. Після концерту в Одесі відео з виступу артиста стрімко розлетілося і викликало суперечливу реакцію фанів.
На сцену Монатік вийшов у чорному костюмі, що складався з оверсайз-сорочки з короткими рукавами та широких шортів складного крою. Зокрема, у артиста тепер нова зачіска.
Реакції людей
Незвичне стилістичне рішення одразу стало предметом критики в мережі — частина шанувальників не оцінила експеримент із образом і активно висловила своє невдоволення в коментарях.
- "Монатік зʼїв Коляденка";
- "Недоречний костюм";
- "Виглядає, наче я в дитинстві вдів батіні шорти"
- "Дитина Зеленського від Коломойського";
- "Хто його одягає";
- "Губка боб в тренді завжди";
- "Чим він настільки образив свого стиліста!?".
