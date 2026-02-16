Підтримайте нас RU
Монатік дуже змінився: глядачі не впізнають його на концерті (відео)

монатік змінив образ
Співак Монатік | Фото: KULAKOVSKY

Український співак Дмитро Монатік несподівано опинився в центрі обговорень через свій новий сценічний образ. Після концерту в Одесі відео з виступу артиста стрімко розлетілося і викликало суперечливу реакцію фанів.

На сцену Монатік вийшов у чорному костюмі, що складався з оверсайз-сорочки з короткими рукавами та широких шортів складного крою. Зокрема, у артиста тепер нова зачіска.

Реакції людей

Незвичне стилістичне рішення одразу стало предметом критики в мережі — частина шанувальників не оцінила експеримент із образом і активно висловила своє невдоволення в коментарях.

  • "Монатік зʼїв Коляденка";
  • "Недоречний костюм";
  • "Виглядає, наче я в дитинстві вдів батіні шорти"
  • "Дитина Зеленського від Коломойського";
  • "Хто його одягає";
  • "Губка боб в тренді завжди";
  • "Чим він настільки образив свого стиліста!?".

