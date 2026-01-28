Відома українська співачка отримала критику своєї зовнішності: вона відповіла хейтерам

Популярна українська співачка Лідія Скорубська, відома під сценічним ім’ям Lida Lee, відреагувала на обговорення змін у своїй фігурі. Артистка пояснила, що стало причиною її зовнішніх трансформацій і чому вирішила публічно про це сказати.

За словами співачки, останнім часом вона зіткнулася з хвилею критики в соцмережах: одні підписники закидали їй зайву вагу, інші навіть почали вітати з нібито вагітністю. У відповідь Lida Lee вирішила детально розповісти про свій стан в Instagram.

"Багатьох так зачепило моє тіло, що я вже не можу мовчати… Знаєте, ніколи не думала, що зіштовхнусь з такою ситуацією, що одного разу прокинувшись просто не влізу в одяг. Але постійні переїзди, 4 місяці зйомок, які починалися майже завжди з 6-7 ранку, дуже завантажений графік та виступи дали про себе знати", — написала виконавиця.

Артистка також повідомила, що через різке погіршення самопочуття звернулася до лікаря та здала аналізи, аби зрозуміти причину змін.

"Найчастіше я їла один раз на день, а то я і взагалі нормально не їла + я майже не сиділа, постійно десь ходили, щось робили…. Знаєте, це було так страшно, я не могла зрозуміти, що відбувається і чому все змінилось так різко. Переживала, що це все через гормони чи щось гірше. Почала здавати аналізи, щоб зрозуміти стан. І мені кажуть, що це результат стресів та недосипів", — додала Lida Lee.

Наразі, за словами співачки, вона активно займається спортом і закликає утримуватися від образливих коментарів щодо зовнішності, наголошуючи, що подібні слова можуть серйозно ранити.

