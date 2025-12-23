Lida Lee підтвердила стосунки з Даніелем Салемом: що відомо про їхній роман (фото)

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) вперше публічно підтвердила романтичні стосунки з телеведучим і військовослужбовцем Даніелем Салемом, поклавши край багаторічним чуткам, які активно обговорювалися у соцмережах та медіа.

У кліпі та тексті пісні артистка вперше відкрито говорить про кохання, не приховуючи, що йдеться саме про Даніеля Салема. У відео на YouTube показані інтимні, домашні сцени з їхнього життя — спільні вечори та ніжні моменти, які однозначно дали зрозуміти: це не просто творчий образ.

Зокрема, співачка опублікувала допис з фотографією з Даніелем і підписала "Більше не друзі".

Даніель Салем і Lida Lee будують стосунки Фото: Instagram

Реакція публіки

Новина викликала хвилю підтримки серед фанатів. У коментарях під кліпом і в соцмережах прихильники пари пишуть, що давно підозрювали роман і раді, що зірки більше не приховують своїх почуттів:

"Нарешті! Люблю вас і вітаю!";

"Красиві, як світанок над Донбасом" Обожнюю";

"Коли прочитала опис пісні і дізналася про Даніеля — в мене побігли мурахи. Ліда, я так радію за тебе";

"Боже, на тонкому плані українці вас давно з'єднали. Цінуйте миті разом".

Відео дня

Даніель Салем і Lida Lee підтвердили, що перебувають у стосунках Фото: YouTube

Чутки про роман

Розмови про можливий роман між Lida Lee та Даніелем Салемом з’явилися ще кілька років тому. Шанувальники звертали увагу на їхні спільні появи на публіці, тепле спілкування та взаємну підтримку. Додаткового інтересу додали й особисті моменти: співачка допомагала Даніелю в побутових питаннях, зокрема доглядала за його собакою, коли він перебував на фронті.

Втім, попри активні обговорення, обидва тривалий час наполягали, що між ними — лише дружба та професійна комунікація.

Даніеля Салема і Lida Lee підозрювали в романі Фото: Instagram Даніеля Салема і Lida Lee підозрювали в романі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Даніель Салем зворушив, опублікувавши ролик з донькою Позитива.

Денисенко вперше прокоментувала сварку з Мішиною та нові стосунки.

Крім того, колишня Цимбалюка відповіла, чи важко їм "шифрувати" стосунки під час виходу "Холостяка".