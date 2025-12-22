"Я не очікувала": Денисенко вперше прокоментувала сварку з Мішиною та нові стосунки

Українська акторка Наталка Денисенко після гучного розлучення з Андрієм Федінчиком уперше публічно заговорила про свого нового бойфренда, манекенника та бізнесмена Юрія Савранського.

Чоловік нещодавно вийшов на паркет "Танців з зірками" та назвав Наталку "найкращою своєю коханою". У коментарі "Люкс ФМ" акторка зізналася, що таке зізнання стало для неї несподіванкою.

Денисенко про сюрприз Савранського

Такий жест був дуже приємним для зірки.

"Я не очікувала, бо Юра сказав, що хоче привітати. Він підтримував мене, переживав, як я готувалася до номеру, бачив, що я плачу, приходив на репетиції. І я йому дала квиток. Для мене було неочікувано, що він вийде та скаже, що "це моя Наталочка, моя кохана". Але зізнаюсь, що мені це було дуже приємно. Вважаю, що коли чоловік зізнається тобі в коханні, то, звичайно, це приємно. Тим паче це чоловік, який тобі подобається", — сказала зірка екрану.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: YouTube

Сварка з Ксенією Мішиною

Також Наталка прокоментувала конфлікт зі своєю колегою та подругою Ксенією Мішиною, яка дорікнула Денисенко в брехні та попросила вибачення у Федінчика, що "всі все знали, але до останнього приховували" це.

"Я намагалася з нею звʼязатися, але вона не виходить на звʼязок. Я розумію, чому з Ксюшею вийшла така ситуація. Тому що, коли ми з Андрієм вже розлучилися, він і привселюдно писав коментарі погані. Це до того, що я казала, що він мене ображав. Ксюша репетирувала з ним виставу дуже довгий час. І я розумію, чого вона так написала, тому що вона бачила Андрія в певному стані, важкому, і він переживав це. І я це знаю, тому що я від нього отримувала інформацію. Він переживав це дуже важко. Це її бачення ситуація, вона має право на будь-який коментар", — сказала Денисенко.

Зокрема, акторка висміяла слова Мішиної про продаж душі дияволу.

"Навпаки, я дуже вірю в Бога. Я дуже вірю у всесвіт", — каже акторка.

Ксенія Мішина Фото: Instagram

Також Наталка зізналася, що Андрій Федінчик привітав її з днем народження.

