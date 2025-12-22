Федінчик розповів, як дізнався про зраду Денисенко: "Ображав останніми словами"

Український актор та ветеран війни Андрій Федінчик розповів, чому вони з Наталкою Денисенко розлучилися. Виявилося, що стосунки акторки з Юрієм Савранським почалися ще під час їхнього шлюбу.

Актор прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк. Федінчик, який відновлюється після війни та складної операції, наразі активно повертається в професію.

Про образи

Андрій визнав, що справді ображав ексдружину, про що вона розповіла в інтервʼю Маші Єфросиніній.

"Так, це правда. Тому що був величезний біль від того, що ми розсталися неправильно. І я, на жаль, мені за це соромно, вів себе недостойно і я її ображав останніми словами. Але це сталося тому, що ми розсталися не тому що в неї зникли почуття, а все було зовсім по-іншому. Так, я мав все одно гідно вийти з цієї ситуації. У мене не вийшло через біль і внутрішнє розчарування", — каже актор.

Федінчик пригадав, що в їхньому шлюбі завжди були суперечки і негативні моменти.

А через смерть батька та важку хворобу мами дружина стала для нього ще більш ближча та важлива.

За словами Андрія, ревнощі у стосунках справді були.

"Вони не розпочалися колись. Вони були через конкретні приводи. Я не буду це обговорювати. Це таке особисте. Але вони були, бо були приводи. Це були скандали. По телефону", — зазначив Андрій.

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко із сином Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Кінець шлюбу та нові стосунки Денисенко

Федінчик на початку січня цього року, коли приїхав з операції, відчув, що це кінець.

"І через тиждень-два я дізнався, що вона в стосунках довгий час, від близької людини з її оточення. Чомусь так сталося, що всі вже знали і навіть дружина того чоловіка. Це був інший чоловік, з яким у неї були стосунки. Я набрав ту дружину. Вона це підтвердила, що вона знає про їхні стосунки. І все. Тоді я зрозумів, що все зовсім інакше", — зізнається актор.

Люди сказали йому, що це було з літа 2024 року.

Це стало величезним ударом. До того ж, Андрій визнає, що це це стало своєрідною кармою, адже він кинув першу дружину Вікторію, коли закохався в Наталку: "Мій бумеранг дістав мене через 10 років".

Також Аліна Доротюк запитала про різкі коментарі Андрія під дописами Наталки.

"Я не витримував. Мені гірко з цього приводу. Це був такий порив відчаю і болю. Це негідно я вчинив. Спробую наступного разу так не робити", — каже актор.

Зокрема, Андрій визнав, що заблокований у Наталки в Instagram, а вона — в нього.

Коментарі Андрія Федінчика Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Наразі колишнє подружжя підтримує стосунки заради спільного сина.

