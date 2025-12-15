"Соромно за неї": перша дружина Федінчика заговорила про брехню Денисенко

Перша дружина українського актора та військового Андрія Федінчика публічно стала на його захист і звинуватила його другу дружину, акторку Наталку Денисенко, в брехні.

Вікторія в Instagram висловилася про розлучення з Федінчиком та нещодавнє інтервʼю Денисенко, у якому акторка розповіла про розрив з актором.

Перша дружина Андрія Федінчика про їхнє розлучення

Жінка каже, що після розлучення вони з актором уже давно владнали всі непорозуміння та підтримують хороші стосунки. Вікторія наголосила, що не тримає зла на ексчоловіка, а він "отримав свій бумеранг".

"Не звинувачую Андрія, бо ми з ним всі питання давно закрили… Він отримав свій "бумеранг", як багато хто пише, проте я вважаю, що найбільшою його карою було прожити стільки років з Денисенко", — написала Вікторія, яка є операційною менеджеркою G×Bar.

Перша дружина актора додала, що не планувала особисте виносити на публіку. Втім, жінку обурили заяви Наталки Денисенко, що вона начебто не мала романів з одруженими чоловіками. Вікторія натякнула, що роман Федінчика та Денисенко розпочався під час зйомок одного серіалу, коли вони були у шлюбі.

Ба більше, Вікторія, ймовірно, має на увазі і нинішній роман Денисенко з манекенником та бізнесменом Юрієм Савранським, який був одружений, а в серпні вирішив розлучитися.

Перша дружина Андрія Федінчика почала говорити про їхнє розлучення Фото: Instagram

Стосунки з одруженими чоловіками

"Чому зараз виношу це в простір: бо ця пані вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунки з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини. Проте факти говорять інше, ще від 2024 року. Соромно за неї", — написала Вікторія, додавши, що Наталка "давно продала душу дияволу".

Зокрема, першу дружину актора та військового обурили заяви Наталки Денисенко про начебто образи з боку Федінчика. За словами Вікторії, за час їхніх стосунків актор ніколи не був до неї жорстким. Також жінка натякнула, що насправді саме Денисенко зовсім "не подарунок" у стосунках.

"Найбільший треш — вийти і звинуватити Андрія, і навіть не подумати, що люди, які дійсно знайомі з цією родиною, знають, хто там деспот, і це не Андрій", — резюмувала ексдружина Федінчика.

Перша дружина Андрія Федінчика Фото: Instagram

Цікаво, що раніше Андрія Федінчика підтримала також українська акторка та зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина. Вона дорікнула Денисенко в брехні та попросила вибачення у Федінчика, що "всі все знали, але до останнього приховували" це.

