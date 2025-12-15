"Стыдно за нее": первая жена Фединчика заговорила о лжи Денисенко

Первая жена украинского актера и военного Андрея Фединчика публично встала на его защиту и обвинила его вторую жену, актрису Наталью Денисенко, во лжи.

Виктория в Instagram высказалась о разводе с Фединчиком и недавнем интервью Денисенко, в котором актриса рассказала о разрыве с актером.

Первая жена Андрея Фединчика об их разводе

Женщина говорит, что после развода они с актером уже давно уладили все недоразумения и поддерживают хорошие отношения. Виктория подчеркнула, что не держит зла на экс-супруга, а он "получил свой бумеранг".

"Не обвиняю Андрея, потому что мы с ним все вопросы давно закрыли... Он получил свой "бумеранг", как многие пишут, однако я считаю, что самой большой его карой было прожить столько лет с Денисенко", — написала Виктория, которая является операционным менеджером G×Bar.

Первая жена актера добавила, что не планировала личное выносить на публику. Впрочем, женщину возмутили заявления Натальи Денисенко, что она якобы не имела романов с женатыми мужчинами. Виктория намекнула, что роман Фединчика и Денисенко начался во время съемок одного сериала, когда они были в браке.

Более того, Виктория, вероятно, имеет в виду и нынешний роман Денисенко с манекенщиком и бизнесменом Юрием Савранским, который был женат, а в августе решил развестись.

Отношения с женатыми мужчинами

"Почему сейчас выношу это в пространство: потому что эта дама уже второй раз громко заявляет, что не имела отношения с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека. Однако факты говорят другое, еще с 2024 года. Стыдно за нее", — написала Виктория, добавив, что Наталья "давно продала душу дьяволу".

В частности, первую жену актера и военного возмутили заявления Натальи Денисенко о якобы оскорблениях со стороны Фединчика. По словам Виктории, за время их отношений актер никогда не был к ней жестким. Также женщина намекнула, что на самом деле именно Денисенко совсем "не подарок" в отношениях.

"Самый большой трэш — выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей, знают, кто там деспот, и это не Андрей", — резюмировала экс-супруга Фединчика.

Интересно, что ранее Андрея Фединчика поддержала также украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина. Она упрекнула Денисенко во лжи и попросила прощения у Фединчика, что "все все знали, но до последнего скрывали" это.

