Денисенко впервые назвала причину развода с Фединчиком: "Терпеть я уже не могла" (фото)

Украинская актриса Наталья Денисенко впервые раскрыла причины развода с Андреем Фединчиком. По ее словам, отношения частично разрушило расстояние из-за войны, ведь актер служил в ВСУ.

Денисенко отметила, что муж ревновал ее и запрещал публично говорить о переживаниях. Об этом актриса рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Денисенко о причинах развода с Фединчиком

По словам звезды экрана, проблемы в браке начались еще до войны. Тогда Наталка Денисенко предлагала мужу пойти к психологу, но он отказался. Отношения еще больше осложнились, когда Фединчик мобилизовался в ВСУ в начале большой войны. Наташа месяцами не видела мужа, а на ее плечи легли бытовые проблемы семьи.

Более того, актриса начала замечать, что Андрей стал более жестоким, агрессивно реагировал на комментарии в ее соцсетях, ревновал и оскорблял.

О разводе мужу Наташа сообщила после того, как он попал в больницу и сам вывел ее на этот разговор. Тогда Фединчик перенес сложную операцию.

"Я дотянула до того момента, когда у меня не было желания. С другой стороны, если бы я не вышла на этот разговор, то возможно, я бы еще очень долго терпела и развод был бы не в прошлом году, а в этом. Я не могу сказать, что я не люблю его как человека, но терпеть я уже не могла", — признается Денисенко.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Как поделили имущество

Звезда экрана отметила, что никогда не изменяла мужу в браке. После развода они поделили имущество — Денисенко с сыном осталась жить в приобретенной в браке квартире, а Андрей из общих денег приобрел новое жилье. Актриса отметила, что в последнее время у них хорошие отношения.

"Он положил свое здоровье ради всех нас. В какой-то степени принес в жертву свою семью", — говорит актриса.

В частности, Денисенко помогала психолог, особенно с чувством вины.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Развод Денисенко и Фединчика

В начале 2025 года в сети появились реестры с заявлением на развод актерской пары Натальи Денисенко и Андрея Фединчика. Истцом была указана именно женщина. А рассмотрение дела было запланировано на 8 мая.

Пара прожила в браке восемь лет, а десять — в отношениях. В апреле 2017 года Денисенко и Фединчик поженились. Осенью того же года у пары родился сын Андрей.

