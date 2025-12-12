Денисенко вперше назвала причину розлучення з Федінчиком: "Терпіти я вже не могла" (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко вперше розкрила причини розлучення з Андрієм Федінчиком. За її словами, стосунки частково зруйнувала відстань через війну, адже актор служив у ЗСУ.

Денисенко зазначила, що чоловік ревнував її та забороняв публічно говорити про переживання. Про це акторка розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Денисенко про причини розлучення з Федінчиком

За словами зірки екрану, проблеми в шлюбі почалися ще до війни. Тоді Наталка Денисенко пропонувала чоловіку піти до психолога, але він відмовився. Стосунки ще більше ускладнилися, коли Федінчик мобілізувався до ЗСУ на початку великої війни. Наталка місяцями не бачила чоловіка, а на її плечі лягли побутові проблеми родини.

Ба більше, акторка почала помічати, що Андрій став жорстокіший, агресивно реагував на коментарі в її соцмережах, ревнував та ображав.

Про розлучення чоловіку Наталка повідомила після того, як він потрапив у лікарню і сам вивів її на цю розмову. Тоді Федінчик переніс складну операцію.

"Я дотягнула до того моменту, коли в мене не було бажання. З іншого боку, якби я не вийшла на цю розмову, то можливо, я б ще дуже довго терпіла і розлучення було б не минулого року, а цього. Я не можу сказати, що я не люблю його як людину, але терпіти я вже не могла", — зізнається Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Як поділили майно

Зірка екрану наголосила, що ніколи не зраджувала чоловіку в шлюбі. Після розлучення вони поділили майно — Денисенко із сином залишилась жити у придбаній у шлюбі квартирі, а Андрій зі спільних грошей придбав нове житло. Акторка наголосила, що останнім часом у них гарні стосунки.

"Він поклав своє здоровʼя заради всіх нас. В якійсь мірі приніс у жертву свою сімʼю", — каже акторка.

Зокрема, Денисенко допомогала психологиня, особливо з почуттям провини.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Розлучення Денисенко та Федінчика

На початку 2025 року в мережі зʼявилися реєстри із заявою на розлучення акторської пари Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Позивачем була вказана саме жінка. А розгляд справи був запланований на 8 травня.

Пара прожила у шлюбі вісім років, а десять — у стосунках. У квітні 2017 року Денисенко та Федінчик одружилися. Восени того ж року в пари народився син Андрій.

