Бойфренд Денисенко на всю країну підтвердив їхній роман: що відомо (фото)

Під час зйомок благодійного новорічного спецвипуску "Танців з зірками" відбулося публічне підтвердження роману акторки Наталки Денисенко з манекенником Юрієм Савранським.

Бізнесмен з’явився на паркеті легендарного проєкту з букетом білих троянд і вручив його коханій перед глядачами та камерами. Про це пише Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула".

Савранський підтвердив роман з Денисенко

Під час оголошення вердиктів журі після виступу Денисенко Савранський вийшов до акторки з квітами.

"Оф корс, без любовних інтриг не обійшлось. Савранський вийшов на паркет з букетом квітів для Денисенко (якщо не в курсі що це за драма, то і не забивайте голову)", — написала авторка каналу.

Савранський підтвердив роман з Денисенко Фото: Telegram

Зйомки спецвипуску "Танців з зірками" відбулися 18 грудня, а в ефірі шоу покажуть 28 грудня. Наталка Денисенко танцювала у парі з професійним хореографом Антоном Нестерком.

Відео дня

Новий роман Наталки Денисенко

Останні місяці про стосунки акторки з манекенником лише ширилися чутки, особливо після новин про розлучення зірки екрану з Андрієм Федінчиком.

А після інтерв'ю Маші Єфросиніній Наталка зіткнулася з великою хвилею хейту. На фоні цього Юрій Савранський прокоментував її допис: "Все буде добре! Кохаю тебе". Денисенко відповіла: "І я тебе".

Таким чином, Денисенко і Савранський підтвердили чутки про стосунки. Коли ж роман почався, точно невідомо.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наталка Денисенко 17 грудня відзначила 36-й день народження. З цієї нагоди до неї звернувся Юрій Савранський.

Перша дружина Андрія Федінчика стала на його захист і звинуватила Денисенко в брехні.

Крім того, акторка прокоментувала тему розлучення з чоловіком.