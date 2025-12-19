Бойфренд Денисенко на всю країну підтвердив їхній роман: що відомо (фото)
Під час зйомок благодійного новорічного спецвипуску "Танців з зірками" відбулося публічне підтвердження роману акторки Наталки Денисенко з манекенником Юрієм Савранським.
Бізнесмен з’явився на паркеті легендарного проєкту з букетом білих троянд і вручив його коханій перед глядачами та камерами. Про це пише Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула".
Савранський підтвердив роман з Денисенко
Під час оголошення вердиктів журі після виступу Денисенко Савранський вийшов до акторки з квітами.
"Оф корс, без любовних інтриг не обійшлось. Савранський вийшов на паркет з букетом квітів для Денисенко (якщо не в курсі що це за драма, то і не забивайте голову)", — написала авторка каналу.
Зйомки спецвипуску "Танців з зірками" відбулися 18 грудня, а в ефірі шоу покажуть 28 грудня. Наталка Денисенко танцювала у парі з професійним хореографом Антоном Нестерком.
Новий роман Наталки Денисенко
Останні місяці про стосунки акторки з манекенником лише ширилися чутки, особливо після новин про розлучення зірки екрану з Андрієм Федінчиком.
А після інтерв'ю Маші Єфросиніній Наталка зіткнулася з великою хвилею хейту. На фоні цього Юрій Савранський прокоментував її допис: "Все буде добре! Кохаю тебе". Денисенко відповіла: "І я тебе".
Таким чином, Денисенко і Савранський підтвердили чутки про стосунки. Коли ж роман почався, точно невідомо.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Наталка Денисенко 17 грудня відзначила 36-й день народження. З цієї нагоди до неї звернувся Юрій Савранський.
- Перша дружина Андрія Федінчика стала на його захист і звинуватила Денисенко в брехні.
Крім того, акторка прокоментувала тему розлучення з чоловіком.