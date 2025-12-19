Бойфренд Денисенко на всю страну подтвердил их роман: что известно (фото)

Во время съемок благотворительного новогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами" состоялось публичное подтверждение романа актрисы Наталки Денисенко с манекенщиком Юрием Савранским.

Бизнесмен появился на паркете легендарного проекта с букетом белых роз и вручил его любимой перед зрителями и камерами. Об этом пишет Telegram-канал "Что ты знаешь о Бобуле".

Савранский подтвердил роман с Денисенко

Во время оглашения вердиктов жюри после выступления Денисенко Савранский вышел к актрисе с цветами.

"Оф корс, без любовных интриг не обошлось. Савранский вышел на паркет с букетом цветов для Денисенко (если не в курсе что это за драма, то и не забивайте голову)", — написала автор канала.

Савранский подтвердил роман с Денисенко Фото: Telegram

Съемки спецвыпуска "Танцев со звездами" состоялись 18 декабря, а в эфире шоу покажут 28 декабря. Наталка Денисенко танцевала в паре с профессиональным хореографом Антоном Нестерко.

Новый роман Натальи Денисенко

Последние месяцы об отношениях актрисы с манекенщиком лишь распространялись слухи, особенно после новостей о разводе звезды экрана с Андреем Фединчиком.

А после интервью Маши Ефросининой Наталка столкнулась с большой волной хейта. На фоне этого Юрий Савранский прокомментировал ее пост: "Все будет хорошо! Люблю тебя". Денисенко ответила: "И я тебя".

Таким образом, Денисенко и Савранский подтвердили слухи об отношениях. Когда же роман начался, точно неизвестно.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

