Жена, дети и бизнес: кто такой Юрий Савранский — новый бойфренд Наталки Денисенко (фото)

Украинская актриса Наталья Денисенко накануне фактически подтвердила отношения с манекенщиком и бизнесменом Юрием Савранским. Последние месяцы об этом активно говорили в сети, однако это оставалось на уровне слухов.

Фокус рассказывает, что известно о самом Савранском, истории их романа и разводе Денисенко с Андреем Фединчиком.

Наталка Денисенко закрутила роман с Юрием Савранским

В сети активно обсуждают роман с Савранским, который приписывают популярной актрисе Наталье Денисенко. Слухи о новых отношениях знаменитостей появились после совместных появлений пары на публике и загадочных постов в соцсетях.

Фанаты обратили внимание на теплые комментарии, совместные фото и невербальные знаки внимания. Разговоры об отношениях Наталки Денисенко с манекенщиком Юрием Савранским начали активно распространяться осенью.

Тогда бывший муж актрисы Андрей Фединчик публично оставлял резкие комментарии под ее постами, в которых прямо писал о ее романе с Савранским. Впоследствии эти комментарии были удалены.

"Ооооо!!! Юрка подарил! Когда я был не рядом... Вам все вернется... Юрка Савранский... Он кстати под юбку тебе залезал, когда я вынужденно был далеко... Горите в аду", — писал Фединчик.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

Подтверждение романа Денисенко и Савранского

Пока Наталья и Юрий не делали официальных заявлений, однако все подтвердил один комментарий (точнее — два).

После интервью Маши Ефросининой актриса столкнулась с хейтом. На фоне этого Савранский прокомментировал пост актрисы. "Все будет хорошо! Люблю тебя", — написал бизнесмен. Денисенко ответила: "И я тебя". Таким образом, Денисенко и Савранский подтвердили слухи о романе. Когда же он начался, точно неизвестно.

Юрий Савранский Фото: Instagram

Денисенко и ее бойфренд вместе работали над рекламой ювелирного бренда актрисы. А также ходили на концерт Артема Пивоварова в Киеве.

В интервью Маше Ефросининой звезда украинских фильмов и сериалов отметила, что пока не готова делиться подробностями личной жизни. Она заявила, что не изменяла, будучи в браке.

Юрий Савранский Фото: Instagram

Кто такой Юрий Савранский

Новый избранник актрисы — бизнесмен и манекенщик. У него есть двое детей от бывшей жены Марлены.

Юрий — не слишком публичный человек, однако к нему появляется все больше внимания из-за романа с известной актрисой. Своих детей манекенщик время от времени показывает в соцсетях. К тому же, публиковал кадры и с бывшей женой Марленой. В этом году они развелись, как и Денисенко с Фединчиком.

Юрий Савранский с детьми Фото: Instagram

Интересно, что 3 января Савранский публично поздравлял жену с днем рождения.

"Марлюша! Тебе сегодня 35! И половину этой прекрасной жизни ты подарила мне! Спасибо тебе за это!" — написал тогда бизнесмен.

Бывшая жена Юрия Савранского Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Первая жена Андрея Фединчика публично стала на его защиту и обвинила Наталью Денисенко во лжи.

Денисенко украсила обложку Playboy. В интервью она прокомментировала тему развода с мужем.

Кроме того, актриса впервые раскрыла причины развода. По ее словам, брак частично разрушило расстояние из-за войны, ведь Фединчик служил в ВСУ.