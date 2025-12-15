Дружина, діти та бізнес: хто такий Юрій Савранський — новий бойфренд Наталки Денисенко (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко напередодні фактично підтвердила стосунки з манекенником та бізнесменом Юрієм Савранським. Останні місяці про це активно говорили в мережі, проте це залишалося на рівні чуток.

Фокус розповідає, що відомо про самого Савранського, історію їхнього роману та розлучення Денисенко з Андрієм Федінчиком.

Наталка Денисенко закрутила роман з Юрієм Савранським

У мережі активно обговорюють роман із Савранським, який приписують популярній акторці Наталці Денисенко. Чутки про нові стосунки знаменитостей з’явилися після спільних появ пари на публіці та загадкових дописів у соцмережах.

Фанати звернули увагу на теплі коментарі, спільні фото та невербальні знаки уваги. Розмови про стосунки Наталки Денисенко з манекенником Юрієм Савранським почали активно ширитися восени.

Тоді колишній чоловік акторки Андрій Федінчик публічно залишав різкі коментарі під її постами, у яких прямо писав про її роман із Савранським. Згодом ці коментарі були видалені.

"Оооо!!! Юрка подарував!!! Коли я був не поряд… Вам все вернеться… Юрка Савранський… Він до речі під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко… Горіть у пеклі", — писав Федінчик.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Підтвердження роману Денисенко та Савранського

Поки що Наталка та Юрій не робили офіційних заяв, проте все підтвердив один коментар (точніше — два).

Після інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка зіткнулася з хейтом. На фоні цього Савранський прокоментував допис акторки. "Все буде добре! Кохаю тебе", — написав бізнесмен. Денисенко відповіла: "І я тебе". Таким чином, Денисенко і Савранський підтвердили чутки про роман. Коли ж він почався, точно невідомо.

Юрій Савранський Фото: Instagram

Денисенко та її бойфренд разом працювали над рекламою ювелірного бренду акторки. А також ходили на концерт Артема Пивоварова в Києві.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній зірка українських фільмів та серіалів зазначила, що наразі не готова ділитися подробицями особистого життя. Вона заявила, що не зраджувала, бувши у шлюбі.

Юрій Савранський Фото: Instagram

Хто такий Юрій Савранський

Новий обранець акторки — бізнесмен та манекенник. У нього є двоє дітей від колишньої дружини Марлени.

Юрій — не надто публічна людина, проте до нього зʼявляється все більше уваги через роман з відомою акторкою. Своїх дітей манекенник час від часу показує в соцмережах. До того ж, публікував кадри і з колишньою дружиною Марленою. У цьому році вони розлучилися, як і Денисенко з Федінчиком.

Юрій Савранський з дітьми Фото: Instagram

Цікаво, що 3 січня Савранський публічно вітав дружину з днем народження.

"Марлюся! Тобі сьогодні 35! І половину цього прекрасного життя ти подарувала мені! Дякую тобі за це!" — написав тоді бізнесмен.

Колишня дружина Юрія Савранського Фото: Instagram

