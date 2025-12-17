Новый бойфренд Наталки Денисенко публично обратился к ней (фото)

Украинская актриса Наталья Денисенко 17 декабря празднует 36-й день рождения. По этому случаю к ней обратился бойфренд Юрий Савранский.

Звезда экрана, которая в этом году развелась с актером и военным Андреем Фединчиком, опубликовала пост в Instagram, в котором подвела итоги года. По словам именинницы, она переродилась как женщина. Сейчас Наталья желает себе быть просто счастливой.

Юрий Савранский обратился к Наталье Денисенко

"Сегодня мой день рождения. Точнее день моего перерождения как женщины. Это был довольно тяжелый год... Просто желаю себе быть счастливой в легкости и удовольствии", — написала знаменитость.

К Денисенко в день рождения обратился и ее возлюбленный, манекенщик и бизнесмен Юрий Савранский. Он не стал скрывать своих чувств к актрисе, написав: "Любимая, с днем рождения".

А именинница в ответ прислала эмодзи в виде белых сердечек.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

Роман Денисенко и Савранского

Пока Наталья и Юрий не делали официальных заявлений, однако все подтвердил один комментарий (точнее — два).

После интервью Маши Ефросининой именинница столкнулась с хейтом. На фоне этого Юрий Савранский прокомментировал ее пост. "Все будет хорошо! Люблю тебя", — написал бизнесмен.

Денисенко ответила: "И я тебя". Таким образом, Денисенко и Савранский подтвердили слухи об отношениях. Когда же роман начался, точно неизвестно. Последние месяцы об этом лишь ходили слухи, особенно после новостей о разводе звезды экрана с Андреем Фединчиком.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

