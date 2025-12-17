Новий бойфренд Наталки Денисенко публічно звернувся до неї (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко 17 грудня святкує 36-й день народження. З цієї нагоди до неї звернувся бойфренд Юрій Савранський.

Зірка екрану, яка в цьому році розлучилася з актором та військовим Андрієм Федінчиком, опублікувала допис в Instagram, у якому підбила підсумки року. За словами іменинниці, вона переродилась як жінка. Наразі Наталка бажає собі бути просто щасливою.

Юрій Савранський звернувся до Наталки Денисенко

"Сьогодні мій день народження. Точніше день мого перенародження як жінки. Це був досить важкий рік… Просто бажаю собі бути щасливою в легкості і задоволенні", — написала знаменитість.

До Денисенко в день народження звернувся і її коханий, манекенник та бізнесмен Юрій Савранський. Він не став приховувати своїх почуттів до акторки, написавши: "Кохана, з днем народження".

Відео дня

А іменинниця у відповідь надіслала емодзі у вигляді білих сердечок.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Роман Денисенко та Савранського

Поки що Наталка та Юрій не робили офіційних заяв, проте все підтвердив один коментар (точніше — два).

Після інтерв'ю Маші Єфросиніній іменинниця зіткнулася з хейтом. На фоні цього Юрій Савранський прокоментував її допис. "Все буде добре! Кохаю тебе", — написав бізнесмен.

Денисенко відповіла: "І я тебе". Таким чином, Денисенко і Савранський підтвердили чутки про стосунки. Коли ж роман почався, точно невідомо. Останні місяці про це лише ширилися чутки, особливо після новин про розлучення зірки екрану з Андрієм Федінчиком.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Перша дружина Андрія Федінчика Вікторія стала на його захист і звинуватила Денисенко в брехні.

Акторка прокоментувала тему розлучення з чоловіком.

Крім того, Денисенко вперше розкрила причини розлучення з Федінчиком. За її словами, шлюб частково зруйнувала відстань через війну.