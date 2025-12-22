Фединчик рассказал, как узнал об измене Денисенко: "Оскорблял последними словами"

Украинский актер и ветеран войны Андрей Фединчик рассказал, почему они с Натальей Денисенко развелись. Оказалось, что отношения актрисы с Юрием Савранским начались еще во время их брака.

Актер пришел на интервью к Алине Доротюк. Фединчик, который восстанавливается после войны и сложной операции, сейчас активно возвращается в профессию.

Оскорбления

Андрей признал, что действительно оскорблял экс-супругу, о чем она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Да, это правда. Потому что была огромная боль от того, что мы расстались неправильно. И я, к сожалению, мне за это стыдно, вел себя недостойно и я ее оскорблял последними словами. Но это произошло потому, что мы расстались не потому что у нее исчезли чувства, а все было совсем по-другому. Да, я должен был все равно достойно выйти из этой ситуации. У меня не получилось из-за боли и внутреннего разочарования", — говорит актер.

Фединчик вспомнил, что в их браке всегда были споры и негативные моменты.

А из-за смерти отца и тяжелой болезни мамы жена стала для него еще более ближе и важнее.

По словам Андрея, ревность в отношениях действительно была.

"Они не начались когда-то. Они были из-за конкретных поводов. Я не буду это обсуждать. Это такое личное. Но они были, потому что были поводы. Это были скандалы. По телефону", — отметил Андрей.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Конец брака и новые отношения Денисенко

Фединчик в начале января этого года, когда приехал с операции, почувствовал, что это конец.

"И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время, от близкого человека из ее окружения. Почему-то так случилось, что все уже знали и даже жена того мужчины. Это был другой мужчина, с которым у нее были отношения. Я набрал ту жену. Она это подтвердила, что она знает об их отношениях. И все. Тогда я понял, что все совсем иначе", — признается актер.

Люди сказали ему, что это было с лета 2024 года.

Это стало огромным ударом. К тому же, Андрей признает, что это это стало своеобразной кармой, ведь он бросил первую жену Викторию, когда влюбился в Наталку: "Мой бумеранг достал меня через 10 лет".

Также Алина Доротюк спросила о резких комментариях Андрея под постами Натальи.

"Я не выдерживал. Мне горько по этому поводу. Это был такой порыв отчаяния и боли. Это недостойно я поступил. Попробую в следующий раз так не делать", — говорит актер.

В частности, Андрей признал, что заблокирован у Наталки в Instagram, а она — у него.

Комментарии Андрея Фединчика Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Сейчас бывшие супруги поддерживают отношения ради общего сына.

