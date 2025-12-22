"Я не ожидала": Денисенко впервые прокомментировала ссору с Мишиной и новые отношения

Украинская актриса Наталка Денисенко после громкого развода с Андреем Фединчиком впервые публично заговорила о своем новом бойфренде, манекенщике и бизнесмене Юрии Савранском.

Мужчина недавно вышел на паркет "Танцев со звездами" и назвал Наталью "лучшей своей любимой". В комментарии "Люкс ФМ" актриса призналась, что такое признание стало для нее неожиданностью.

Денисенко о сюрпризе Савранского

Такой жест был очень приятным для звезды.

"Я не ожидала, потому что Юра сказал, что хочет поздравить. Он поддерживал меня, переживал, как я готовилась к номеру, видел, что я плачу, приходил на репетиции. И я ему дала билет. Для меня было неожиданно, что он выйдет и скажет, что "это моя Наташа, моя любимая". Но признаюсь, что мне это было очень приятно. Считаю, что когда мужчина признается тебе в любви, то, конечно, это приятно. Тем более это человек, который тебе нравится", — сказала звезда экрана.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Ссора с Ксенией Мишиной

Также Наталья прокомментировала конфликт со своей коллегой и подругой Ксенией Мишиной, которая упрекнула Денисенко во лжи и попросила прощения у Фединчика, что "все все знали, но до последнего скрывали" это.

"Я пыталась с ней связаться, но она не выходит на связь. Я понимаю, почему с Ксюшей получилась такая ситуация. Потому что, когда мы с Андреем уже расстались, он и публично писал комментарии плохие. Это к тому, что я говорила, что он меня оскорблял. Ксюша репетировала с ним спектакль очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что она видела Андрея в определенном состоянии, тяжелом, и он переживал это. И я это знаю, потому что я от него получала информацию. Он переживал это очень тяжело. Это ее видение ситуации, она имеет право на любой комментарий", — сказала Денисенко.

В частности, актриса высмеяла слова Мишиной о продаже души дьяволу.

"Наоборот, я очень верю в Бога. Я очень верю во вселенную", — говорит актриса.

Ксения Мишина

Также Наталья призналась, что Андрей Фединчик поздравил ее с днем рождения.

