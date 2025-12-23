Lida Lee подтвердила отношения с Даниэлем Салемом: что известно об их романе (фото)

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) впервые публично подтвердила романтические отношения с телеведущим и военнослужащим Даниэлем Салемом, положив конец многолетним слухам, которые активно обсуждались в соцсетях и медиа.

В клипе и тексте песни артистка впервые открыто говорит о любви, не скрывая, что речь идет именно о Даниэле Салеме. В видео на YouTube показаны интимные, домашние сцены из их жизни — совместные вечера и нежные моменты, которые однозначно дали понять: это не просто творческий образ.

В частности, певица опубликовала сообщение с фотографией с Даниэлем и подписала "Больше не друзья".

Даниэль Салем и Лида Ли строят отношения Фото: Instagram

Реакция публики

Новость вызвала волну поддержки среди фанатов. В комментариях под клипом и в соцсетях поклонники пары пишут, что давно подозревали роман и рады, что звезды больше не скрывают своих чувств:

"Наконец-то! Люблю вас и поздравляю!";

"Красивые, как рассвет над Донбассом" Обожаю";

"Когда прочитала описание песни и узнала о Даниэле — у меня побежали мурашки. Лида, я так радуюсь за тебя";

"Боже, на тонком плане украинцы вас давно соединили. Цените мгновения вместе".

Даниэль Салем и Lida Lee подтвердили, что состоят в отношениях Фото: YouTube

Слухи о романе

Разговоры о возможном романе между Lida Lee и Даниэлем Салемом появились еще несколько лет назад. Поклонники обращали внимание на их совместные появления на публике, теплое общение и взаимную поддержку. Дополнительного интереса добавили и личные моменты: певица помогала Даниэлю в бытовых вопросах, в частности ухаживала за его собакой, когда он находился на фронте.

Впрочем, несмотря на активные обсуждения, оба долгое время настаивали, что между ними — только дружба и профессиональная коммуникация.

Даниэля Салема и Lida Lee подозревали в романе Фото: Instagram Даниэля Салема и Lida Lee подозревали в романе Фото: Instagram

