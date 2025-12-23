Lida Lee подтвердила отношения с Даниэлем Салемом: что известно об их романе (фото)
Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) впервые публично подтвердила романтические отношения с телеведущим и военнослужащим Даниэлем Салемом, положив конец многолетним слухам, которые активно обсуждались в соцсетях и медиа.
В клипе и тексте песни артистка впервые открыто говорит о любви, не скрывая, что речь идет именно о Даниэле Салеме. В видео на YouTube показаны интимные, домашние сцены из их жизни — совместные вечера и нежные моменты, которые однозначно дали понять: это не просто творческий образ.
В частности, певица опубликовала сообщение с фотографией с Даниэлем и подписала "Больше не друзья".
Реакция публики
Новость вызвала волну поддержки среди фанатов. В комментариях под клипом и в соцсетях поклонники пары пишут, что давно подозревали роман и рады, что звезды больше не скрывают своих чувств:
- "Наконец-то! Люблю вас и поздравляю!";
- "Красивые, как рассвет над Донбассом" Обожаю";
- "Когда прочитала описание песни и узнала о Даниэле — у меня побежали мурашки. Лида, я так радуюсь за тебя";
- "Боже, на тонком плане украинцы вас давно соединили. Цените мгновения вместе".
Слухи о романе
Разговоры о возможном романе между Lida Lee и Даниэлем Салемом появились еще несколько лет назад. Поклонники обращали внимание на их совместные появления на публике, теплое общение и взаимную поддержку. Дополнительного интереса добавили и личные моменты: певица помогала Даниэлю в бытовых вопросах, в частности ухаживала за его собакой, когда он находился на фронте.
Впрочем, несмотря на активные обсуждения, оба долгое время настаивали, что между ними — только дружба и профессиональная коммуникация.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Даниэль Салем растрогал, опубликовав ролик с дочкой Позитива.
- Денисенко впервые прокомментировала ссору с Мишиной и новые отношения.
Кроме того, бывшая Цимбалюка ответила, трудно ли им "шифровать" отношения во время выхода "Холостяка".